فرنسا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيطاليا بسبب المهاجرين

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، السبت، من أن إيطاليا قد تواجه عواقب في حال عدم تغيير موقفها، وذلك بعد رفض روما دخول سفينة المهاجرين Ocean Viking أحد موانئها.

قالت كولونا في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية "ستكون هناك عواقب إذا استمرت إيطاليا في هذا الإجراء.. من جانبنا، قمنا بتعليق آلية إعادة توطين المهاجرين من إيطاليا وشددنا الضوابط على الحدود بين فرنسا وإيطاليا".

تابعت الوزيرة الفرنسية "يجب تذكير روما بواجبها في إظهار الجانب الإنساني".

أعربت عن "خيبة أمل شديدة" من قرار إيطاليا، لافتة إلى أن "روما لا تحترم القانون الدولي أو البحري".

أوضحت أن فرنسا قبلت دخول السفينة بشكل استثنائي، نظرا إلى "رفض إيطاليا العنيد وافتقارها للإنسانية"، واصفة قرار السلطات الإيطالية بـ "الصادم".

ميلوني تتهم ماكرون بالخيانة

وفي ذات السياق، اتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخيانة، في الوقت الذي يختلف فيه البلدان حول وضع المهاجرين.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن فرنسا جمدت خططها لاستقبال 3500 مهاجر من إيطاليا، في إطار اتفاقية أوروبية حول توزيع اللاجئين، كما دعت الدول الأخرى لتحذو حذوها، بعدما رفضت إيطاليا السماح برسو سفينة المنظمة غير الحكومية "Ocean Viking" التي كانت تحمل على متنها مهاجرين، وتوجهت لفرنسا بدلا من ذلك.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن خطط لتحصين حدود بلاده مع إيطاليا ضد عبور المهاجرين، وفقا للصحيفة.

قالت الصحيفة إن ميلوني التي وعدت بحماية المصالح الوطنية في أوروبا، تجد نفسها حاليا في وضع يهدد بإلحاق ضرر بإيطاليا وتركها معزولة في أوروبا.

فيما عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن دهشتها من رد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية، وذكرت أن إيطاليا قد استقبلت 90 ألف مهاجر في العام الجاري.

والأسبوع الجاري، منعت السلطات الإيطالية السفينة Ocean Viking التي تملكها مؤسسة "SOS Méditerranée" والمخصصة لإنقاذ المهاجرين المحاولين عبور البحر المتوسط لدخول أوروبا، من دخول أحد موانئها، واضطرت بعد ذلك لمغادرة سواحل صقلية متجهة نحو فرنسا، ما زاد الخلاف بين الحليفين الأوروبيين.

وكانت ميلوني أكدت أن خطة إعادة توزيع المهاجرين التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لم تحقق أهدافها، موضحة أنه من بين 8 آلاف شخص كان عليهم أن يغادروا إيطاليا، تم نقل 117 فقط، منهم 38 إلى فرنسا.

واعتبرت أن إيطاليا "لا يمكن أن تكون ميناء أوروبا لجميع المهاجرين القادمين من إفريقيا"، داعية إلى إنشاء مهمة بحرية أوروبية لمنع المغادرين من شمال إفريقيا من عبور ا لحدود.