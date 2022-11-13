الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر قفزة قوية لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها اليوم الأحد 13 نوفمبر لتتخطى اسعار الجرام عيار 24 من 1500 جنيه بالمصنعية ، إذ يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر والتي ارتفعت اليوم.

ويسعى الشباب الراغب في الزواج وكذلك الراغبين في حفظ أموالهم بالتعرف على أسعار الذهب فهي محل اهتمام الكثير ، إذ ارتفع عيار 21 إلى 1,275 جنيها بعد 1229 الاثنين الماضي ، فيما سجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، كما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد 1,093 جنيها فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 850 جنيها للبيع.

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وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى سعر له اليوم الأحد 13 نوفمبر ، بعد ما سجل أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1,275 جنيها ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1457 جنيها للشراء حينها.

وعن أسعار الذهب اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,275 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1,084 و 1,093 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

الشباب والفتيات الراغبين في الزواج و الراغبين في الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، يهتمون بمعرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1265 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1,275 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الاثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم الأحد 13 نوفمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1275 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر فسجل ارتفاعا ليصل الى 1,275 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الاصفر العام الماضي أقل من 1000 جنيه ل عيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 محل اهتمام الكثير من الفئات وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,275 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1,457 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1,265 جنيها للبيع و 1,275 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 1,093 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 14 : 850 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 10,200 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1,771 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتشهد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية اختلافا على حسب كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويهتم الملايين بالبحث عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وقفزت أسعار الذهب على المستوى العالمي ، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 15.81 دولار.

وعن أسعار الذهب عالميا، فشهدت اليوم قفزة قوية ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,771 دولارا مسجلا ارتفاعا بحوالي (0.90%).

الذهب

وقفز الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,771.42 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي.

الذهب

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية ارتفاعا اليوم بنسبة (+0.90%) ، بقيمة أكثر من 15.81 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,771.42 دولارا.