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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

بعد وصول الكرتونة لـ 50 جنيها.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

ارشيفية
ارشيفية

شهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة شهدتها أسعار كرتونة البيض، حيث قاربت 90 جنيها متأثرة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها الأعلاف.

ووصل سعر كرتونة البيض خلال موجة الارتفاع الأخيرة حوالي 90 جنيها، ولكن في أخر تحديثات لأسعار البيض، وصل سعر كرتونة البيض إلى حوالي 50 جنيها في المزرعة، و68 جنيها للمستهلك.

انخفاض سعر كرتونة البيض 

وبالرغم من انخفاض أسعار البيض، إلا أن هذا الانخفاض يبدو غير منطقي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الإنتاجية، حيث شهد سعر طن الأعلاف ارتفاعا بقيمة 500 جنيه مؤخرا.

ويرجع ارتفاع سعر طن الأعلاف إلى أسعار المواد الخام المكونة للأعلاف عالميا من الذرة وفول الصويا، حيث وصلت لمستويات قياسية لم تبلغها منذ 8 سنوات.

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وكان من المفترض أن يستمر ارتفاع أسعار البيض في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي تستورد مصر منها حوالي 70% من خامات الذرة الصفراء وفول الصويا من الأرجنيتن والبرازيل وأوكرانيا بكميات وصلت لحوالي 10 ملايين طن من الذرة، و4.7 مليون طن من فول الصويا، فيما تنتج مصر 3 ملايين طن بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.

سبب انخفاض سعر البيض

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن سبب انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق يرجع إلى المدخلات، معقبا: "لكن في الوقت الراهن سبب التراجع مختلف تمامًا، فاليوم القوة الشرائية للمواطن المصري ضعيفة جدًا، والعامل الثاني هو قطيع الأمهات، فخطوات إنتاج الكتكوت تكلفتها على المربي 7 جنيهات للبيضة الواحدة لكي تخرج كتكوت، ويقوم المربي ببيعه مقابل 1.5 جنيه للكتكوت الواحد، فهذا يعد خسارة كبيرة لأصحاب قطيع مربي الأمهات".

وأكد السيد - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أصحاب قطيع الأمهات الأن يتجهون إلى بيع البيض حتى يحصلون على مكسب، فهناك وفرة في البيض الأن لذلك أسعاره شهدت تراجعا بشكل ملحوظ، حيث أن البيضة تباع بـ"2" جنيه أو "2.25" جنيه، وكرتونة البيض الأن تتراوح أسعارها للمستهلك من "65" إلى "75" جنيه.

ولفت إلى أن هذه الأسباب هي التي عملت على تراجع أسعار البيض، مشيرا: أسعار الدواجن داخل المزرعة الأن بـ"38" جنيها للتاجر، لأن هناك شحية في المعروض وقلة إنتاج الكتاكيت، فصناعة الدواجن تحتاج إلى انضباط بشكل كبير، ويجب أن نبداء بهذا الانضباط من الأعلاف

ارتفاع مستلزمات الإنتاج 

وأوضح السيد: لا يزال سعر طن الفول الصويا مرتفعا، حيث أن سعره بالأسواق 23 ألف جنيه للطن، وسعر الذرة يتراوح من 10 إلى 10600 جنيه للطن الواحد، وتلك الأسعار ليست هي الأسعار العالمية، فالسعر الحقيقي للذرة هو 8 ألاف جنيه للطن، والسعر الحقيقي لطن الصويا 18 ألف جنيه للطن، فلماذا يتم بيعها بتلك الأسعار داخل الأسواق؟.

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واختتم: "نحن نحتاج إلى الانضباط لكي لا يحدث شحية داخل السوق المصري، فالمواطن يحتاج إلى الثروة الداجنة خاصة مع اقتراب شهر رمضان والمواسم الدينية بمصر".

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