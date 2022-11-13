سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم في مصر 13-11-2022

ارتفع سعر السمك والجمبري والمأكولات البحرية، اليوم الأحد 13-11-2022، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 32 و37 جنيهًا للكيلو مرتفعا بنحو جنيهين للكيلو، وفقًا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

ينشر موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022.

وسجّل السمك البلطي 2 نحو 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

ووصل سعر السمك قشر البياض 100 جنيه للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 58 جنيها، والمكرونة السويسي 104 جنيهات للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 62 إلى 104 جنيهات، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو، والموسى تراوح بين 155 و255 جنيهًا للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و230 جنيهًا للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الاحد



وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 40 و55 جنيهًا، ومرجان 2 بين 30 و48 جنيهًا للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيهًا، وبربون 2 بين 30 و50 جنيهًا، والبربون المجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الأحد

ووصل سعر الكابوريا الحدادي بـ 20 جنيهًا، والدنيس بين 100 و160 جنيهًا، والجمبري الجامبو بين 375 و435 جنيهًا، والجمبري 1 بين 275 و365 جنيهًا، والجمبري بين 175 و255 جنيهًا.

أسعار السمك البوري اليوم

وارتفع سعر السمك البوري 1 متراوحًا بين 62 إلى 88 جنيهًا، والبوري 2 بين 40 و58 جنيهًا، والشعور بين 30 و50 جنيهًا، وقار بين 65 و135 جنيهًا، والقاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، والسردين بين 35 و59 جنيهًا، والماكريل المجمد 55 جنيهًا.