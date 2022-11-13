بالعين السخنة.. أمير كرارة وياسمين صبرى يبدآن في تصوير العو

ينطلق اليوم تصوير فيلم "العو" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة وياسمين صبرى ، ويتم التصوير فى العين السخنة ، حيث قرر المخرج حسين المنباوى البدء بتصوير المشاهد الخارجية.

ويعد هذا الفيلم بمثابة عودة جديدة لكل من اميركرارة وياسمين صبرى فى السينما على حدى حيث كان آخر أعمال أمير كرارة فى السينما فيلم كازابلانكا والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينما بينما كان آخر أعمال ياسمين صبرى فى السينما منذ أربعة سنوات وهو بعنوان “الديزل” مع محمد رمضان.

ويشارك كل من أمير كرارة وياسمين صبرى فى بطولة الفيلم الجديد كل من باسم سمرة وعباس أبو الحسن ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن وتاليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري واسعاد يونس

وكانت حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفه على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وتحدثت ياسمين صبري خلال اللقاء عن الأمومة والشائعات التي طالتها طوال الفترة الأخيرة.

كشفت الفنانة ياسمين صبري ، طريقة تعاملها مع الشائعات التي يتم إطلاقها عنها من حين لأخر، قائله: "منذ بداية شهرتي تعلمت من بدري إن الناس هتكون مهتمة وسيكون هناك فضول وسأكون مادة للشائعات".

وأضافت ياسمين صبري: "تقبلت إطلاق الشائعات من بدري ومتعودة عليها ومش برد على الشائعات واتعامل معها بعدم إصدار أي رد فعل ".

واكملت ياسمين صبري:" أي تريند له نهاية واللي يطول التريند الرد على الشائعات “، مضيفة: ”عندي اكتفاء رهيب داخلي، ولا أبحث عن طريقة كي أشغل الناس ".

ولفتت إلى أن الفنان محمود عبد العزيز قدم نصائح كثيرة لها عندما كانت تشارك معه في مسلسل جبل الحلال، مضيفة: "الفنان محمود عبدالعزيز قالي خلي بالك من الدائرة المحيطة بيكي".

وكشفت الفنانة ياسمين صبري، أن الأمر الوحيد الذى تسبب لها فى اكتئاب، كان بسبب رسوبها فى مادة الحساب، بالثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تخبر أسرتها بهذا الأمر، وقامت بدخول المادة فى الدور الثانى، ونجحت.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ظل يسبب لها أزمة، مؤكدة :" مش بحب الحساب خالص" ورسوبي فى الثانوية العامة ما كنش أول مرة.