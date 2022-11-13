زوار قمة المناخ يتفقدون معرض تراثنا بالمنطقة الخضراء

ينظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الحالية.

وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وبنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للجهاز في تنظيم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.

ويشارك في المعرض عدد من الفنانين من أصحاب المشروعات اليدوية والمنتجات التراثية المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية وذلك لعرض منتجاتهم الصديقة للبيئة على وفود وضيوف المؤتمر.

ياتي ذلك في إطار حرص الجهاز المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإتاحة الفرص التسويقية لمنتجات مشروعاتهم، بتسهيل مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية وعلى هامش المؤتمرات الكبرى،



وقد قام لفيف من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى عشرات من وفود الدول الأجنبية المشاركة في قمة المناخ بزيارة المعرض حيث أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها ومراعاتها للمعايير البيئية.



ويأتي تنظيم جناح معرض تراثنا بهدف إطلاع الوفود الدولية المشاركة على تجربة مصر في إحياء الحرف اليدوية والتراثية ومساعدة أصحابها على الوصول لمنتجات متميزة تراعى الاشتراطات البيئية في تصنيعها كما تعتمد على إعادة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة في المجتمعات المحلية في تصنيع منتجات متنوعة مثل الخوص والفخار والخزف. وتعتبر مشاركة أصحاب هذه المشروعات فى هذه المناسبات المحلية أو الدولية أحد الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني عن طريق تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها ومساعدتهم على التصدير منتجاتهم مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع ويسهم في توفير فرص عمل وتحسين المستويات الاقتصادية خاصة للشباب والفتيات وهو ما يتفق من أهم أهداف رؤية مصر 2030،

وتأتى هذه المشاركة في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستمرار في تنفيذ فعاليات خاصة بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه الجهاز سنويا تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وفي ضوء اهتمام الدولة بالحرف التراثية والتقليدية كعنوان للهوية والثقافة المصرية.