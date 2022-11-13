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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بتزوير محررات القضايا الرسمية بشبرا الخيمة لجلسة الأربعاء

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل نظر قضية اتهام محام وشخص آخر لقيامهما بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة، لجلسة الأربعاء المقبل، لاستدعاء المحامي الأصيل للمتهم الأول لسماع شهادته، وكذلك استدعاء شهود الإثبات لسماع شهادتهم بالواقع.

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 16407 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1920 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، انه قام كل من: " محمود م " 70 سنة محامي نقض بالمعاش - مقيم القللى الأزبكية القاهرة، " محمود ع"  مقيم  القللى الازبكية .

وتبين أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق – فيما بينهما، والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات أرقام 16995 السنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي - 3370 د لسنة 2015 توثيق شيرا ، 9424 ب لسنة 2019 توثيق شمال القاهرة والمنسوب صدورها لمأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي وشبرا وشمال القاهرة ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على تزويرهم وأمدا المجهول بالبيانات المراد تدوينها بها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات ومقرها ببصمات أختام مقلدة عراها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قلدا بواسطة أخر مجهول بصمات أختام جهات حكومية ( مأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجى وشبرا و شمال القاهرة )، بأن إصطنعها على غرار الصحيح منها و بهم بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات - إشتركا بطريقي الاتفاق – فيما بينهما ، و المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية محرر المحضر رقم 24555 لسنة 2018 أول شبرا الخيمة وحرر المحضر رقم 3934 لسنة 2019 أول شبرا الخيمة في إرتكاب تزوير في محررين رسميين وذلك بجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين.

 وذلك بأن إتفقا على تزويرهما و مثل المتهم الاول منتحلاً إسم " عبد المنعم س.ع" المحامي بموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين مزورة أتي وصفها و أبلغ بإرتكاب كلا من: " رشدية م.م" و " أحمد ح.م" واقعتي التبديد محل المحضرين بموجب التوكيل المرور رقم 16995 2 لسنة 2016 تونيق الجيزة النموذجي ووقع بتلك الصفة الكاذبة .

 فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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