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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. شاهد| دينا الشربيني وشيرين رضا من كواليس عمل درامي

دينا الشربيني وشيرين
دينا الشربيني وشيرين رضا

بدأت النجمة شيرين رضا والنجمة دينا الشربيني، في تصوير أولي مشاهد حكاية "لو بعد حين"، وذلك ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل، حيث يعتبر العمل الأول الذي يجمعهما سويا.


والحكاية بطولة محمد ابو داوود، بسنت حاتم، عابد عناني، لبني ونس، إخراج هشام الرشيدى،  والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

وكان انتهي صناع حكاية "تحت الحزام" من بطولة غادة عبد الرازق، سلمي ابو ضيف، بسنت حاتم من تصوير مشاهد الحكاية وذلك بمنطقة التجمع .


العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

شيرين رضا غادة عبد الرازق دينا الشربيني سلمى ابو ضيف صور دينا الشربيني

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