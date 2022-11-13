تعرف علي أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن في 12 محافظة.. اليوم

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة بتقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

محافظة الإسكندرية

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة "كلنا واحد"، لتوزيع 30 ألف عبوة من المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرين، واستهدفت الحملة تقديم خدمات مباشرة لالاف المواطنين بالمحافظة، عبر توزيع منتجات غذائية لـ30 ألف أسرة في كافة أحياء المحافظة، بالإضافة إلي إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة، في كافة أنحاء المحافظة، كما شاركت فرق من أمانات الأقسام في توزيع ألاف العبوات الغذائية على المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الوحدات الحزبية.

محافظة شمال سيناء

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الحزبية لأعضاء هيئات مكاتب الأقسام وذلك بقاعة نقابة المحامين بوسط مدينة العريش، وشارك في الدورة التدريبية "المرحلة الثانية" 3 أقسام بناء على تنسيق مسبق، هي أمانة قسم ثالث العريش، وأمانة قسم رابع العريش، وأمانة قسم رفح.

وتهدف الدورة إلي تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفعالة لبناء جيل قادر على التحدي نحو تنمية المجتمع السيناوي ودمجه في الحياة السياسية، بالاضافة لإكتساب الخبرات القيادية من رموز السياسة السيناوية.

محافظة الوادي الجديد

أطلقت أمانة مركز الداخلة، مبادرة جديدة تحت عنوان "فيها حاجة حلوة"، لتقديم الدعم لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية من خلال تنظيم مجموعات تقوية مجانية لتخفيف العب عن كاهل الأسر ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تشكل عبئا كبيرًا على الأسر المصرية، في مدارس شاذلي منصور الإعدادية لطلاب المرحلة الإعدادية بقرية الجديدة، ومدرسة الجديدة الإبتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس الجديدة، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس القصر، ومدرسة الأمل الإعدادية بالراشده لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس قرية الراشدة، ومدرسة الثورة الابتدائية بقرية الراشدة الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس قرية الراشدة.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية لمرضى السكر والقدم السكري والتي استمرت على مدار 3 أيام بمستشفى السلام، وجرى توقع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ397 مواطنا وإجراء 12 عملية جراحية بالمجان من أبناء مركزي الخارجة وباريس بإجمالي 409 منتفعا.

محافظة المنوفية

نظمت أمانة العمال والفلاحين بمركز ومدينة منوف، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان، فى قرية كفر السنابسة، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

محافظة مطروح

أطلقت أمانة تنمية المواد والخدمة الاجتماعية بالمحافظة، دورة تدريبية، لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، وذلك لإعداد كوادر تعليمية قادرة على التفاعل والتعامل مع رواد فصول محو الأمية من كبار وصغار السن على مختلف ثقافاتهم ليتحقق الهدف الذى يتواكب مع مصر الحديثة والتى ستستمر لمدة أسبوعين، كما تهدف الدورة إلى تأهيل معلمى محو الامية وتطوير الأداء داخل الفصول والتعامل مع الانماط المختلفة والفروق الفردية بين المتعلمين.

كما تواصل أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، إطلاق قافلة متحركة لبيع المواد التموينية الجافة بأسعار مخفضة، علي المواطنين، تحت شعار "ضد الغلاء"، لليوم الرابع علي التوالي، وذلك لمواجهة جشع التجار، حيث طرحت القافلة المتحركة، مكمية كبيرة من الأرز التي تراوح سعره ما بين 12 جنيه و14 جنيه بتخفيص يصل إلي 20%، وشهدت الفعالية إقبالاً كثيفاً من الأهالي للشراء مؤكدين علي اختلاف سعرها عن السوق وجودة المنتج.

محافظة كفر الشيخ

أقامت أمانة مركز بيلا، مجموعات تقوية مجانية لطلبة الثانوية العامة يوما فى الأسبوع بالتنسيق مع نخبة من المعلمين المتميزين بمدينة بيلا، كما أرسلت قافلة تعليمية لقرية كفرالعجمي التابعة للوحدة المحلية بالجرايدة ضمن القوافل التى يتم إيفادها إلى القرى خلال الفترة القادمة، حيث تم التنسيق مع نخبة من المعلمين المتميزين من أبناء مركز بيلا لتقديم خدمات تعليمية مجانية سواء تنظيم مجموعات تقوية بمدينة بيلا لطلبة الثانوية العامة الذين بلغوا 900 طالب فى أسبوعين أو تنظيم قوافل تعليمية للقرى وبدأنا بقرية كفرالعجمي لطلاب المرحلة الإعدادية، وأبدى الطلاب والأهالى سعادتهم البالغة بالقافلة وطالبوا بتكرارها.

كما نظمت أمانة مركز كفر الشيخ، ندوة تثقيفية عن مكتسبات ثورة يونيو، وحث فيها على مساندة الدولة المصرية، ومؤسساتها العريقة وقائدها للحفاظ على المكتسبات التى تحققت بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية والتى كانت تحتاج إلى عشرات السنين لإنجازها لكنها تحققت فى سنوات قليلة جداً، كما تحدث المشاركين في الندوة عن دور المرأة الذي كفله الدستور والقانون والذي نادي بالمساواة بينها وبين الرجل في ممارسة كافة الحقوق السياسية والمجتمعية، حيث تمثل نصف المجتمع.

محافظة الجيزة

تواصل أمانة قسم إمبابة، دعم مبادرة "أنتِ عظيمة" من خلال أمانة الحزب التي استكملت دورة جديدة من الدورات المجانية لتعليم وتدريب سيدات إمبابة فنون الخياطة والتطريز كإحدى المهن الحرف اليدوية المنزلية التي تقبل عليها النساء وتمكنهن من تأسيس مشروعاتهن الإنتاجية الخاصة.

كما نظمت أمانة قسم الوراق، ندوة توعوية للأطفال تحت عنوان "في حب مصر"، في الوحدة الحزبية بقرية طناش، وتم خلال الندوة الاستعراض بسلاسة تناسب سن الأطفال الانجازات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط هتافات الأطفال المتكررة "تحيا مصر".

وفي البدرشين تابعة أمانة الحزب بالمركز عملية تركيب مولد طوارىء الكهرباء بمركز طب الأسرة بقرية منشأة دهشور ووفرت الأمانة كافة سبل الدعم اللوجيستي لفريق العمل ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لافتتاح المركز.

كما كرمت أمانة قسم الحوامدية، أبطال وبطلاب محافظة الجيزة في لعبة الكاراتيه بمراحل الناشئين من أبناء الحوامدية وتم منحهم دروعًا وهدايا تذكارية تحفيزاً لهم على مواصلة مشوارهم الرياضي والاستمرار في مسار البطولة وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من اللاعبين وأولياء أمورهم.

محافظة الغربية

نظمت أمانة الشئون القانونية بمركز السنطه، قافلة طبية متخصصة فى الرمد وعلاج أمراض العيون بقطاع ميت حواي، وتم الكشف على 300 مريض، وسيتم إجراء عمليات وتركيب عدسات مجانا بدون مقابل للمستحقين، وشملت القافلة تقديم خدمات الكشف والأدوية والنظارات الطبية والعمليات الجراحية مجانا، للتخفيف عن كأهل المستفيدين، كما نظمت أمانة العمال والفلاحين بالمركز، ندوة عن التغيرات المناخية.

كما نظمت أمانة الثقافة والفنون بقسم ثان طنطا، أمسية ثقافية فنية، تحت عنوان "التربية الإيجابية للمبدع".

محافظة الفيوم

نظمت أمانة قسم ثان الفيوم، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في حي الشيخ حسن، بمشاركة نخبة من أطباء المتخصصين والإستشارين، وضمت القافلة تخصصات "الباطنة، وأطفال، ومسالك بولية، وجراحة عامة، وتحاليل طبية"، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من المواطنين.

كما تواصل أمانة مركز سنورس، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، في منطقة الجب وعزبة ابو شارود وخلف المستشفى العام ببندر سنورس، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

محافظة دمياط

تواصل أمانة مركز كفر البطيخ، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدداً كبيراً من البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، وذلك تزامنا لمواجهة برد الشتاء القارس.

محافظة البحيرة

كرمت أمانة ذوي الإعاقة بمركز أبو المطامير، أبطال المركز من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك في مقر الأمانة، وذلك لتقديم الدعم لهم وتم منحهم شهادات تقدير ودروع وهدايا تذكارية.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم كفر الدوار، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الأشاعات وتأثيرها على المجتمع وكيفية التصدى لها"، وتناولت الندوة، استعراض المشروعات التنموية التى انشأتها الدولة وضرورة ترجمة الولاء والإنتماء إلى سلوكيات إيجابية تعكس حب الوطن.

محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز منفلوط، قافلة طبية، تحت شعار "صحتك تهمنا"، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في الوحدة الحزبية بقرية الحواتكة، وجاءت القافلة الطبية وسط تخفيضات بنسبة 50% عن قيمة الكشف للتخصصات الأتية "الباطنة، الأطفال، جراحة الفم والأسنان، والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والعظام، والنساء والتوليد، كما جاءت التحاليل الطبية والأشعة بتخفيضات وصلت إلي 35 %، وأجرت الكشف الطبي علي 200 حالة.

كما واصلت أمانة مركز ساحل سليم، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ، لتوزيع البطاطين وعبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين، بكافة قرى ونجوع المركز، تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس ومواجهة الظروف الإقتصادية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.