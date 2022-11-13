كرتونة كاراتيه تكسبك 300 جنيه.. حقيقة فيديو صادم لصاحب تريند الطفاية دي

أثار مقطع فيديو جديد صادم لصاحب تريند الطفاية دي، أيوب القاضي، 34 عاما، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك» حيث ادعى أن كرتونة التسالي المعروفة شعبيا باسم (الكاراتيه) تحتوي على 15 كيسا ويقدر سعرها بـ 30 جنيها (أي ثمن الكيس الواحد 2 جنيه) تكسب 300 جنيه أو 200 على الأقل داخلها، فما الحقيقة؟

كرتونة كاراتيه بـ30 تكسب 300 جنيه

ظهر الصعيدي أيوب القاضي وأمامه تربيزة عليها كرتونة كارتيه (أخفي لوجو الشركة تماما) وإناء لإفراغ محتويات أكياس التسالي فيه، معلقا: «بسم الله ما شاء الله، قالولي في فيه المحلات، فيه كارتيه، وفيه ناس مسميها بردوا مقرمشات أو مسليات، الكرتونة فيها 15 كيسا، والـ 15 كيس ممكن تطلع لـ 300 جنيه، وقولت اجيب المنتج دا بنفسي وأشوف هل معقول الكلام دا».

وبالفعل أفرغ صاحب تريند الطفاية دي، أيوب القاضي، محتويات أول كيس ليجد بداخله: 5 جنيهات هدية، وفي ثاني كيس وجد: 20 جنيها هدية، وفي ثالث كيس وجد: 50 جنيها هدية، مضيفا: «يعني كدا اجمالي المبلغ 75 جنيها، يعني 45 جنيها مكسب من بعد ثمن الكرتونة 30 جنيها».

كرتونة كاراتيه بـ30 تكسب 300 جنيه.. حقيقة فيديو صادم لصاحب تريند الطفاية دي

وتابع أيوب القاضي، متسائلا: «مين الجريء اللي يحط الفلوس دي كلها كمكسب للمشتري؟» أنه لم يجد أي مبلغ مالي في الكيس الخامس بينما وجد في كيس الكاراتيه السادس 10 جنيهات، وفي السابع 20 جنيها، ليكون مكسبه الظاهر للناس حتى الآن 110 جنيهات من 7 أكياس فقط من كرتونة تحتوي 15 كيسا.

حقيقة فيديو صادم لصاحب تريند الطفاية

ويختتم صاحب تريند الطفاية دي موضحا حقيقة الفيديو بعدة كلمات أخفى فيها صوته وسط الحديث: «دي مجرد فكرة جميلة لتسويق المنتجات مع المصداقية بجودتها أيا كانت خاصة الغذائية، إحنا اللي اشترينا الكاراتيه وحطينا فيه الفلوس، رغم إنه الأمر بيتكرر كل فترة، إلا إنه مش بالدرجة دي مكاسب للمشتري، وممكن يحطها في كرتونة و 10 لا».

من هو أيوب القاضي؟

جدير بالذكر أن صاحب تريند الطفاية دي كان نجما اجتماعيا على منصات التواصل الاجتماعي بعد فيديو يوثق أسلوبه المميز في الترويج للطفايات المحلية الصنع داخل إحدي القطارت والذي تحول إلى تريند يحمل اسم «الطفاية دي» دون أن يعلم أن الله سيفتح له أبوابا من الرزق تسبب شهرته التي وصلت إلى العالمية حيث عرضت عليه شركات من خارج مصر أن يسوق لمنتجاتها، لكنه قرر ألا يروج سوي للمنتجات المصرية.

سنوات من الترحال بدأها أيوب القاضي، من قرية البحثية بمركز نجح حمادي، بمحافظة قنا، بعد وفاة والده منذ الصف الثالث الإعدادي، فرغم تفوقه الدراسي وجد نفسه في محل مسؤولية كبيرة تدفعه للتفرغ للعمل فقط، حيث أنه يعد الأخ الأكبر لـ 5 بنات و 4 رجال، فبدأها بالعمل في الزراعة وبيع العسل الأسود في محافظات شتي من الوجه البحري، مثل: «القاهرة، القلوبية ، البحيرة، الشرقية».

أما عن بداية صنعه لطافايات السجائر، فيوضح أيوب القاضي، في حواره لموقع «صدى البلد» أنه لاحظ عدم الاهتمام بالمنتج المحلي أثناء تجهيز بناته الخمس لزواجهن منذ خمس سنوات، فكانت والدتهم تذهب لشراء أدوات النيش، ومنها الأنتيكات الصينية وغيرها، منوهاً: «لفت انتباهي إن الطفاية الصيني تباع بمبلغ متوسطه 25 جنيهاً، فنافستها وقدرت أصنع طفايات بجودة أعلي و بـ 5 جنيهات فقط، فالطفاية الصيني تتكسر لما تقع، وأنا طفايته لا».

«أرخص من المش، ويحمر الوش، ويحلي البنات، ويبرم الشنبات، ويرجع العجوزة شباب».. كانت هذه أولى الكلمات التي استخدمها أيوب في التسويق لمنتجاته حيث أنها موهوب في تأليف أشعار وإلقاءها فاستغل ذلك في الترويج لمنتجاته من الطافيات والانتيكات وهو ما حصد بدوره إعجاب كثيريين ملقبين إياه بـ «الشاعر الفصيح».

وأكد صاحب تريند «الطفاية دي» أن الهدف من طريقته في التسويق هي تشجيع المنتج المحلي وأن يكون نموذجاً للشباب في القضاء على البطالة، وأن اهتمامه بمنصات السوشيال ميديا الفترة الأخيرة ساعدته على انتشار الفيديو رغم أنه مصور منذ سنة تقريباً، ومبيناً أنه فرح بردود أفعال الناس الإيجابية على الفيديو من إقناعهم بطريقته في التسويق، ورسم الابتسامة على وجوههم.

ونوه أيوب القاضي، إلى أن رضا والدته وأخوته عنه كان سبباً في فتح أبواب من الرزق له حيث قام بإعلانين فقط بعد ظهور التريند، وهما إعلان عن مطعم بيتزا، وتطبيق للعب كرة القدم، مشيراً إلى أنه رفض الإعلان عن منتجات غير مصرية، كما أنه مشغول بالعمل على حلمه وتطوير عمله في مجال الطفايات: «حلمي الأكبر إننا مانستوردش بجنيه من برا، ونغطى كافة احتياجتنا من الأنتيكات».

وأشار أيوب إلى أن أصداء التريند وصلت إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حيث منحته جناحا كاملا في معرض «تراثنا» ليبيع فيه بضاعته التي صنعها بيده، وهو ما جعله يرفض بعض الإعلانات أيضاً: «مشكورة سيادة الوزيرة عطتنا جناح عشان أعرض شغلي، وحاليا مشغول في تجهيزه، عشان كده رفضت أغلب الإعلانات اللي اتعرضت عليا».

وظهر يلقي شعرا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده لمعرض تراثنا في عام 2021م ومن بعدها ظهر بعدها في عدة احتفالات رسمية يلقي الشعر الخاص به وأنشأ صفحة لتقديم محتويات عبر السوشيال ميديا.