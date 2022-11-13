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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حماتها عايرتها بعدم الإنجاب.. أمل تخلصت من حياتها وتركت رسالة مؤثرة

حماتها عايرتها بعدم
حماتها عايرتها بعدم الإنجاب..أمل 30 عاما تخلصت من حياتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قصة شابة ثلاثينية تدعي “أمل” تخلصت من  حياتها بسبب معايرة حماتها وبعض من معارفها بعدم إنجابها عندما  تجاوز عمرها الثلاثين عاما تاركة رسالة مؤثرة أدمت قلب كل من قرأها.

وجاء في رسالة أمل المتداولة خلال الساعات الحالية: «اعذرو كلامي الملغبط بس انتو مش متخيلين كم الوجع اللي جوايا بس خلاص هينتهي خلال لحظات، شكرا لكل حد وقف معايا ودعمني ولو بكلمه واللي هما اصلا يتعدو على الصوابع».

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وتابعت الشابة الثلاثينية: «حقيقي أنا بحبكم جداً، وكان نفسي افضل معاكو اكتر من كدة بس سامحوني علي قله اصلي واني ماشيه وسيباكو ومش محتاجه اذكر اساميكو، انتو عارفين نفسكو واني مكنتش بتكلم مع حد ادكو وان بينا ذكريات كتير حلوة وتهلك من الضحك.. بس معلش سامحوني». 

واصلت في رسالتها المؤثرة: «للأسف للأسف مش مسامحة أي حد كان ف ايدة مساعدة ودعم ليا ومقدمهاش، ولاي حد رمي كلمة توجع ومحسبش تاثيرها عليها».

أكملت الشابة الثلاثينية: «زي الست اللي ام حبيبي وجوزى اللي كل ماتشوفني تجرح فيا واني كبرت ف السن ولازم اخلف (هو انت مبتخلفيش ليه,, انت كبرتي ياامل ,, الراجل يخلف في اي وقت لكن انت كبرتي وعديتي 30,, هو انت علي طول تعبانة كدة) من غير ماتعرف تاثير الكلام علي اللي قدامها».

أمل تتخلص من حياتها وتترك رسالة مؤثرة  

أردفت الشابة التي يتداول تخلصها من حياتها: «مش هي بس كتير بيرمو كلام يوجع من غير حساب، ومش مسامحة كل اللي كانو بيشوفوني غلط وبيفهموني غلط وكل حد طمع فيا واستقل بيا وهما عارفين نفسهم ومش محتاجه افضحهم، مش مسامحة كل الناس اللي طلبت منها تقف جنبي واستكترو يهزو شعرة منهم يساعدوني وانا كل اللي كنت طلباه اني اشتغل في الحاجه اللي بحبها واعتقد اني عمرى ما اتخرت علي حد في اي حاجه حتي لو الحاجه مش ف ايدي كنت بدور ازاي اساعد».

أشارت: «الناس وحشة اوي ومش بيحبو بعض رغم والله العظيم اني بحب طوب الارض حرفيا وعمري ما استخسرت ف حد اي حاجه، انا استنفذت كل طاقتي وحاسه بانعدام القيمه واني لا عارفة اقدم حاجه لنفسي ولا لغيري مفيش عرف يفهمني بجد ولا يحس بيا حقيقي».

أمل: كان نفسي اتبسط وأعيش حياتي 

لفتت: «انا كان نفسي انجح واتبسط واعيش حياتي زى منا عايزة مش زي ما عمرو عايز ولا الناس ولا اهلي ولا زى اي حد شايف انه من حقة اعيش حياتي علي مزاجه هو للاسف ملاقتش اللي كنت استحقة ومنتظراة من اللي حواليا بس تمام».

اختتمت: «رجاء ادعمو بعض وحبو بعض وبلاش تستغلو ضعف بعضكو افهمو ان الحياة اتفهه من كل الحاسبات والافكار .. اتبسطو وابسطو اللي حواليكو علي اد ما تقدرو».

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حماتها عايرتها بعدم الإنجاب..أمل 30 عاما تخلصت من حياتها وتركت رسالة مؤثرة  
أمل تخلصت حياتها معايرة حماتها عدم إنجابها رسالة مؤثرة عدم الإنجاب

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