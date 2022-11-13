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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرق اللاب وهاتفه وأمواله.. كيف خدع سارق طالب دراسات عليا برسالة مؤثرة؟

سرق اللاب توب ثم
سرق اللاب توب ثم هاتفه وأمواله..كيف خدع سارق طالب دراسات؟

عاش طالب دراسات عليا موقف من أسوء المواقف في حياته عندما سرق شخص ما جهاز اللاب توب الخاص به ثم بعدها بعدة أيام سرق هاتفه المحمول وأمواله وتعرض للضرب المبرح حتي كاد أن يموت في جنوب أفريقا بسب فخ من خلال رسالة مؤثرة من السارق، فكيف حدث ذلك؟. 

قال طالب الدراسات العليا الجنوب أفريقي ويدعي Zweli_Thixo عبر حسابه على تطبيق Twitter في رسالة تحذيرية للجميع مما حدث معه إن جهاز اللاب توب الخاص به سرق من داخل منزله وكان عليه ملفات مهمة خاصة بدراسته -ما بعد التخرج الرسمي-. 

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كيف خدع سارق طالب دراسات عليا؟

وأضاف طالب الدراسات العليا أنه بعد السرقة التي حدثت في 29 أكتوبر الماضي تلقي رسالة بريد إلكتروني من السارق تفيد بأنه «أعلم أنني سرقت حاسوبك المحمول أمس، كنت بحاجة إلى المال لتغطية نفقاتي».

وأوضح السارق في رسالته إلى الشخص المسروق: «لاحظت أنك كنت مشغولا بمقترح بحثي، لقد أرفقته، وإذا كان هناك أي ملفات أخرى تحتاجها، فيرجى تنبيهني لإرسالها لك قبل الاثنين 12:00 لأنني وجدت عميلا لبيعه».

تشجيع بشراء اللاب توب من السارق

ولم تكن رسالة السارق إلا مجرد فخ لسرقة طالب الدراسات العليا الجنوب أفريقي مرة أخرى حيث شجع  المستخدمون عبر الإنترنت الشاب البالغ من العمر 24 عاما على إعادة شراء جهاز اللاب توب كمبيوتر المحمول الخاص به من السارق لكنه يبدو لطيفا ومراعيا لوضعه العليمي.

سرق اللاب توب ثم هاتفه وأمواله..كيف خدع سارق طالب دراسات عليا برسالة مؤثرة؟ (الطالب)

وبالفعل رد طالب الدراسا العليا على السارق في رسالة بريد إلكتروني، قائلا: «أقل ما يمكنني فعله هو شراء جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي منك لأنني في حاجة إليه، هل يمكننا إجراء الترتيبات والالتقاء؟ ولا أمتلك سوى R4000 (196 جنيها إسترلينيا)».

وعندم اتفق السارق مع طالب الدراسات العليا على وقت الشراء والمكان فوجىء بالفخ حيث لم تسر الأمور على ما يرام فبعد بعض دقائق من وصول السارق  ظهر شخصان يرتديان أقنعة على وجهيهما وسرقوا منه هاتفه والمال الذي كان معي لشراء الكمبيوتر المحمول مرة أخرى.

واختتم طالب الدرسات العليا الجنوب أفريقي: «بينما كنت أحاول المقاومة بدأوا في ضربي، ولحسن الحظ كانت تمر سيارة أجرة بالجوار ثم توقفت فهربو، عدت بأمان، لكن ليس على ما يرام، لقد كان فخا حيث ضربوني وأخذوا النقود وهاتفي، ولولا سائق التاكسي الذي قرر التوقف عندما رأنا لربما كنت مت، فلا تأخذ نصيحة على الإنترنت».

سرق اللاب توب ثم هاتفه وأمواله..كيف خدع سارق طالب دراسات عليا برسالة مؤثرة؟

 

سرق اللاب توب ثم هاتفه وأمواله..كيف خدع سارق طالب دراسات عليا برسالة مؤثرة؟

 

طالب دراسات عليا سرق اللاب توب هاتفه المحمول جنوب افريقا رسالة مؤثرة فكيف حدث رسالة بريد إلكتروني

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