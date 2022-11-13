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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حكم بالسجن والغرامة.. شابة تضرب جارتها بـ 5 كيلو لحم مفروم بأمريكا

حكم بالسجن والغرامة..شابة
حكم بالسجن والغرامة..شابة تضرب جارتها بـ 5 كيلو لحم مفروم

في هجوم غريب من نوعه يدعو للاستغراب، هجمت شابة على جارتها بـ 10 أرطال من اللحم المفروم بما يساوي (5 كيلو من اللحم المفروم تقريبا) داخل أحد ممرات سوبر ماركت في أمريكا 

 

اندلع شجارعنيف مخطط له بين كل من مانيكا جارنر، 27 عاما، وبريشوس جاكسون، 37 عاما، وابنتها في دقائق بعد مراقبة المهاجمة للضحية حيث خلعت قناع فيروس كورونا (كوفيد_19) وبصقت في وجه جارتها وهددت بضربها أمام ابنتها وهو بالفعل ما حدث. 

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وقع الشجار الذي انتهي بضرب الشابة الأمريكية لجارتها بكيس اللحم المفروم الذي يزن حوالي 5 كيلو (4.53 كيلو بالتحديد) في أحد ممرات وول مارت في جنوب إقليدس بولاية أوهايو الأمريكية.

من جانبها، أقرت الأمريكية مانيكا جارنر، 27 عاما، بضرب جارتها بكيس اللحم المفروم الذي يبلغ وزنه 5 كيلو من اللحم المفروم تقريبا في مايو 2021، علما أنه لم تنجح محاولات المتواجدين داخل السوبر ماركت في الفصل بينهما حتى تم استدعاء قوات الشرطة للقبض علي المهاجمة. 

حكم بالسجن والغرامة..شابة تضرب جارتها بـ 5 كيلو لحم مفروم بأمريكا 

ومنذ ساعات، قضت محكمة أمريكية بالسجن على الشابة مانيكا جارنر، 27 عاما  لمدة 30 يوما مع وقف التنفيذ، والمراقبة لمدة سنة، ودفع غرامة قدرها: 155 دولارا ( 3,773 جنيه مصري) وفقا لما ذكرته صحف «الديلي ميل، والديلي ميرور، والديلي ستار» البريطانيين، منذ ساعات. 

حكم بالسجن والغرامة..شابة تضرب جارتها بـ 5 كيلو لحم مفروم بأمريكا 
حكم بالسجن والغرامة..شابة تضرب جارتها بـ 5 كيلو لحم مفروم بأمريكا 
حكم بالسجن والغرامة..شابة تضرب جارتها بـ 5 كيلو لحم مفروم بأمريكا  (المهاجمة مانيكا جارنر، 27 عاما)

 

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