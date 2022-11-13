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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

30 سيارة.. الإسكندرية تنتفض لنزح مياه الأمطار في العجمي

نزح مياه الأمطار
نزح مياه الأمطار في العجمي

تابعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم، أعمال الإنتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من شوارع العجمي وذلك بعد تعرض الحي لسقوط أمطار غزيرة متواصلة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بنطاق الحي، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحي.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية.

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وعلى الفور توجه الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد بالمحافظة، وبحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والسيد موسى رئيس حي العجمي، لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم الدفع بعدد 30 سيارة ومعدة صرف صحي وعدد 3 بدالة للتعامل مع الموقف.

على الصعيد ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة التأهب ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

الاسكندرية الصرف الصحى امطار غزيرة شركة مياه الشرب سقوط امطار الحركة المرورية مياة الشرب

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