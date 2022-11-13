تقرير.. إيران حاولت اختطاف الصحفية المعارضة مسيح علي نجاد في أمريكا

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الصين وإيران يستخدمان محققين خاصين للتجسس على المعارضين لها الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وأضافت نيويورك تايمز عن محققين في FBI في تقرير لها، أن مخابرات إيران حاولت اختطاف صحفية إيرانية أميركية بارزة.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن إيران استعانت بمحققين خاصين لمراقبة الصحفية مسيح علي نجاد، لافته إلى أن إيران توظف محققين خاصين في جميع أنحاء أميركا بشكل متزايد.

وتابعت: "إيران تستعين بالمحققين لمعرفة أرقام هواتف ومقر عمل المعارضين ومكان إقامة الأشخاص وهوياتهم".

وأعلنت نيويورك تايمز عن محققين في FBI، اكتشاف محققين خاصين تابعين لإيران في نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.