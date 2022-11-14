عاجل
توجيه الرئيس السيسي بتوطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. يتصدر عناوين الصحف أخبار السوشيال: بوسي شلبي تعلق على إطلالة يسرا في مهرجان القاهرة.. ومحمود كهربا يؤدي مناسك العمرة روسيا تصف فكرة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بالجنون حدث ليلًا| ننشر صورة أحدث ضحايا حادث أتوبيس المنصورة.. تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد.. تركيا تعلن اعتقال منفذ انفجار إسطنبول.. صندوق النقد الدولي يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة الصحة: معظم حالات الفيروس التنفسي المخلوي لا تحتاج لعناية بالمستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه

سجل  سعر الدولار أدى مستوى له منذ شهور على المستوى العالمي حيث هبط بشكل قوى على مدار الايام الماضية  وتراجعت الورقة الخضراء  بقوة لأول مرة بنسبة تزيد على  4 % ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وانحدرت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة وبحسب مؤشر الدولار، تراجع الأخضر   أمام باقي العملات ليسجل 106.660 نقطة بعد 107.750  نقاط الجمعة الماضي مقارنة بـ 110.040 نقطة الثلاثاء الماضي  و112.804 نقطة يوم 3 نوفمبر  فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي  بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 106.660 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 108.05 وهو الهبوط الأكبر منذ شهور  ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 106.14 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعن سعر الأخضر  على المستوى المحلي في مصر؛ فسجل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين   14 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه

ويذكر ان  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أكد خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وارتفع الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 24.44 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الملايين بالتعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 24.36 جنيه للشراء و24.44 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار صرف الدولار محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.45 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم

 ويهتم بالتعرف على  سعر الدولار بيع وشراء رجال الأعمال والمستوردون والمواطنون   وعن  سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.34 جنيه للشراء و”24.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.34 جنيه للشراء، “24.39 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.34 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.39 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر للدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري  ليصبح “24.34 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس “24.45 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.34 جنيه للشراء.

ويتطلع  المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم 

وفي هذا السياق سجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.45 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء  في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.39 جنيه للشراء 24.44 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.38 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر اقل سعر للدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-11-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. الأخضر يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

في تصفيات إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب والقناة الناقلة

مباراة تحديد المصير.. منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب في تصفيات إفريقيا

بنى سويف.. فريق بحثي من ذوى الاحتياجات يتوصل لأول تطبيق عن التوحد

أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 14-11-2022

شاهد.. حلزونات عملاقة تجتاح غرب فنزويلا

بعد رحيله.. تفاصيل عن حياة محمد سلطان وعلاقته بزوجته فايزة أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ألم العظام وترم الساق معا مؤشر للإصابة بمرض كارثي أحذر تجاهلهما

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ