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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة بين أمريكا والصين

أرشيفية
أرشيفية

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين تقسم العالم إلى كتل متعارضة، مما يعيدنا إلى جولة جديدة من الحرب الباردة.

 

وقالت: "إنني أشعر بالقلق إزاء التشرذم العميق للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يتركنا في عالم أكثر فقرا وأشد انعداما للأمن. لقد عشت فترة الحرب الباردة الأولى، وأعتقد أن الثانية فكرة غير مسؤولة".

 

وأشارت جورجيفا إلى أنه في حال تصاعد المواجهة، سينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5% أو أكثر من 1.4 تريليون دولار على أساس سنوي.

 

وفي وقت سابق، كتبت "غلوبال تايمز"، أن الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من الأزمة الأوكرانية من جميع النواحي، لا سيما من خلال إضعاف الدول الأوروبية.

 

ووفقا للسيناتور أليكسي بوشكوف، فإن الولايات المتحدة تعمد إلى الاضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي من أجل السيطرة السياسية على بروكسيل.

 

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، عن ثقته في أنه لا ينبغي تقليص المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لصالح الولايات المتحدة.

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صندوق النقد الولايات المتحدة الصين العالم الحرب الباردة الاقتصاد الازمة الاوكرانية

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