البيت الأبيض يكشف نوايا بايدن بشأن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعى من خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينج، إلى فتح حوار بين البلدين، ووضع حدود للمنافسة بين البلدين.

ومن المقرر أن يجرى الزعيمان محادثات طويلة الاثنين في جزيرة بالي الإندونيسية، عشية قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وقال البيت الأبيض "نحن في منافسة. الرئيس بايدن يدرك ذلك، لكنه يريد التأكد من أن للمنافسة حدودا، وأننا نبني حواجز حماية وأن لدينا قواعد واضحة للطريق وأننا نفعل كل ذلك لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

وصرح مسؤول أمريكي بأن بايدن يحظى بدعم "حلفائه وشركائه" في ما يتعلق بمقاربته هذه. وأضاف أن "هناك دعما واسعا لتصميمنا على بناء أرضية للعلاقة من أجل زيادة الاتصالات بشكل مسؤول".

وبالإضافة إلى رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن واشنطن وبكين على خلاف حول قضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية إلى وضع تايوان.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "العالم يتوقع" أن يعمل البلدان سويًا بشأن قضايا معينة و"نحن بوصفنا دولة مسؤولة، نعتقد بالتأكيد أنه يجب علينا فعل ذلك".