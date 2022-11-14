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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 7 سنوات لـ3 أشخاص كونوا تشكيلا إجراميا تخصص في "النشل" بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط 3 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في " النشل " بمركز أبنوب .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود.

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تعود وقائع القضية إلى قيام المتهمون " زين . ع . ع " و " أشرف . م . ع " و " شنودة . م .أ " كونوا تشكيل عصابي يقوم بأعمال نشل المواطنين أثناء استقلالهم الدراجات البخارية " توكتوك " القادمين من قرى مركز أبنوب إلى المدينة ، حيث انه أثناء استقلال المجني عليه " حمادة . أ . ع " توكتوك لتوصيله إلى مدينة أبنوب قام المتهمون بإيقاف التوكتوك بحجة توصيلهم في طريقة وركب المتهمان الأول والثالث بجوار المجني عليه بينما ركب المتهم الثاني بجوار سائق التوكتوك وحال نزول المجني عليه استشعر بان هاتفه سرق من جيبه وشاهد المتهم الأول يعطي هاتفه للمتهم الثالث وهرول المتهمون مسرعين من التوكتوك فأسرع المجني عليه خلفهم حتى أن من أمساك المتهم الأول بمساعدة الأهالي واخرج المتهم الأول سلاحا ابيضا من فمه " موس " وهدد المجني عليه به ولكن نجح المجني عليه بمساعدة الأهالي من الإمساك به واقتياده إلى مركز الشرطة واقر بان الهاتف بحوزة المتهمان الثاني والثالث واللذان حضرا إلى مركز الشرطة واخرج المتهم الثالث التليفون الخاص بالمجني عليه وقال إنهم وجدوه بدواسة التوكتوك .

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