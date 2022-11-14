مؤشر البورصة يخترق مستوى 12 ألف نقطة بمستهل تعاملات أول الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 للأسهم القيادية وتراجع مؤشر إيجي إكس 70.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14490 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4918 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3341 نقطة.