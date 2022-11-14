ضخ 2.5 طن أرز بسعر 15 جنيها بمركز قفط فى قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وزعت ٢.٥ طن أرز معبأ على المواطنين ، بسعر ١٥ جنيه للكيلو، بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية بمركز قفط، بحضور حسين زمقان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وأضاف الداودى، أن الدولة حريصة على توفير السلع الإستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق بالأسواق، وسد احتياجات المواطنين من تلك السلع.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن الأجهزة المعنية تتابع توافر السلع والأسعار بالأسواق يومياً، بهدف رصد أى نقص فى السلع ومن ثم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد أى عجز.

و أوضح الداودى، أن جهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، نجحت فى العبور بالدولة المصرية من الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن كلتا الأزمتين أثرت بالسلب على جميع دول العالم ، إلا أن الإجراءات الاستباقية التى نفذتها الدولة المصرية نجحت فى تخفيف حدة الأزمتين على جموع الشعب المصرى.

و أكد محافظ قنا ، بأن تلك النتائج الايجابية تدفعنا نحو الاستمرار فى تقديم الدعم والمساندة لقيادتنا السياسية الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار ، وتحقيق رؤية مصر 2030.