تطور مأساوي | انتشال جثمان طفل في حادث أتوبيس الدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية منذ قليل، جثمان احد المفقودين في حادث سقوط ميني باص بترعة الرياح التوفيقي أمام قرية منشأة عبدالنبي بعد يومين من وقوع الحادث والعثور على الطفل "حماده ابراهيم على جاد"،٧ اعوام من مركز شربين نجل احدي ضحايا الحادث والتي لقيت مصرعها بصحبة نجلتها وشقيقتها وابناء شقيقتها.المفقودين.



كانت قوات الإنقاذ النهري انتشلت منذ قليل جثمان شيماء محمد صلاح ،٢٠ عامًا من قرية أتميده التابعة لمركز ميت غمر بعد العثور عليها بالفرب من هندسة ري أجا.



ونجحت قوات الانقاذ النهري امس في العثور على جثمان اسلام رضا ابراهيم فضل"، ١٩ عامًا، من قرية كفر بهيده التابعة لمركز ميت غمر أسفل كوبري أجا بعدما وجدت جثة متعلقة بإحدى أعمدة الكوبري ليصل عدد الضحايا الى ٢١شخصًا غريقًا.



وتواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن ضحايا جدد جراء الحادث بعد تأكيدات الأهالي بوجود 2 من الضحايا مازالوا في المياه.



ووصل عدد من الأهالي الى موقع الحادث مؤكدين فقدان ذويه وهم عز الدين عمرو الجوهرى، ١٨ عاما من قرية أوليله، وشخص أخر يدعي يوسف محمد زكى زاهر ١٧ عاما من زفتى مؤكدين انقطاع الاتصال بهم منذ وقوع الحادث.



النيابة العامة تنظر اليوم تجديد حبس السائق المتهم المتسبب في الحادث ويدعى «إبراهيم حلمي عبدالله سليمان»، 33عامًا، وذلك بعد قرار حبسة وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وتحديد نوعها والتصريح بتسليم الجثامين الذي جرى التعرف عليها وأخذ عينات من باق الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم.

