عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يتقدم باقتراح لتعديل مدة ندب الموظفين للخارج فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى

المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ

تقدم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ بتعديل على مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى الصادر برقم 45 لسنة 1982 ، وحدد التعديل المقترح فيما يتعلق بمدة الندب والتى جاءت فى مشروع الحكومة لمدة عام واحد وتجدد مرة واحدة.

وقال الجندى فى مقترحه إنه ينبغى تعديل مدة الندب لتصبح عامين وتجدد مرة واحدة بدلا من عام واحد وتجديدها مرة واحدة معللا ذلك بأن عام واحد غير كاف بالمرة لتأقلم الدبلوماسى فى الخارج ومن ثم لن تستفيد مصر بوجوده بالخارج أما إذا زادت المدة لعامين ستكون هناك استفادة أكبر لصالح الدولة كذلك يأخذ الوقت الكافى للتأقلم فى الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الإثنين.

وخلال كلمته أكد الجندى أنه من الممكن إجراء تقييم أداء لكل من يسافر للخارج بعد المدة الأولى وهى العامين وإذا كان أداؤه جيدا يتم التجديد له أما إذا كان غير ذلك فمن الممكن اختيار شخصا بدلا منه.

جدير بالذكر أن الحكومة فى مشروعها المقدم اقترحت تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقانون رقم (45) لسنة 1982 فى مادته رقم 88 ويصبح النص كما يلى:

" يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها."

الحكومة تعديل قانون السلك الدبلوماسى مدة الندب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

الأرصاد: المحافظات صاحبة قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار في هذه الحالة.. خاص

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

صنع فى لبنان .. تحرّك لافت من المعارضة في بيروت بشأن الرئيس

انخفاض سعر طبق البيض الأبيض إلى 70 جنيها.. تفاصيل

إسكان النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

الهند تدعو مصر لحضور قمة العشرين خلال رئاسة نيودلهي للمجموعة

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

على طريقة رانيا يوسف.. تايلور سويفت بدون بطانة خارج ريد كاربت مهرجان القاهرة

نشرة المرأة| أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ومكمل غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ