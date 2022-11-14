بعد تصدر التريند.. محمد عدوية ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"| غدا

يحل النجم محمد عدوية، ضيفا في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة "On tv" في التاسعة والنصف مساء غدا، وذلك بعد تصدره التريند خلال الفترة الأخيرة بعد حفله بساقية الصاوي.

وأحيا عدوية حفلًا بساقية الصاوي في الزمالك، تحت شعار كامل العدد، وقدّم خلال الحفل؛ العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ والمسئول الإعلامي لمحمد عدوية يارا احمد.

ومن الأغاني التي قدمها محمد عدوية، خلال الحفل: أغنية سيبي روحك، بيسلم عليه، ولا كان، الناس نوعين، بقاله كام يوم، بينما تفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

محمد عدوية:

بينما قدّم محمد عدوية في الفقرة الثانية؛ عددًا من الأغاني برفقة والده الفنان أحمد عدوية، حيث ظهر الفنان أحمد عدوية وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير فور صعوده على خشبة المسرح، ومن هذه الأغاني: الواد طالع لأبوه، بنت السلطان، وأغنية سلامتها أم حسن.

كما أهدى محمد عدوية أغنية ست البنات لابنته خلال حفله المقام حاليًا بساقية عبد المنعم الصاوي، ليُعبر لها عن حُبه الشديد لها، وحرصت أسرة الفنان محمد عدوية على مُشاركته في الحفل، من خلال الحضور معه لدعمه ومساندته.

يذكر أن محمد عدوية، طرح مؤخرًا أغنية استضعفوني، وحققت نجاحًا جماهيريًا ساحقًا فور طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي، وماكس ماستر خالد رؤوف، ومن إخراج هشام ممدوح.

وجاءت كلمات أغنية استضعفوني، كما يلي: ياليل استضعفوني علشان شايفني من غير ضهر، وعروسة أحلامي ما أملك لها مهر، والدنيا لو تديني في الوجع يتكر، وأن يوم فرحت أقول خير بعد الشر، عجزني قصر اليد، وأخجل أميل على حد، والدنيا شاده السلخ، وذراعي ما شيلة مكسورة، ومملوخ ملخ دورت على بختي، وسافرت له أميال والرحلة لسة طويلة، صابر ومهما يكون وأنا راضي بالقسمة، اديني صابر يارب قوينى على المشوار.