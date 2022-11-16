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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين بقضية خلية "روض الفرج الإرهابية"

صدى البلد

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية.
 

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.


ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت.

 

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محاكمة المتهمين بقضية خلية "روض الفرج الإرهابية"

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