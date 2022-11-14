أمريكا: سنواصل تعطيل سلاسل التوريد العسكرية الروسية وفرض العقوبات على داعمي بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأثنين، "سنواصل تعطيل سلاسل التوريد العسكرية الروسية وفرض تكاليف باهظة على داعمي بوتين ردا على الحرب بأوكرانيا"، وذلك على خلفية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على روسيا.

وأضاف بلينكن: "سنواصل صد محاولات روسيا التهرب من العقوبات الدولية لتمويل آلتها الحربية".

ونصح وزير الخارجية الأمريكي، الشركات في جميع أنحاء العالم بالحذر كي لا تطالها العقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف 14 شخصاً و28 كياناً.

وأضافت الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم، أن العقوبات الجديدة على روسيا شملت شبكة تعمل على نقل التكنولوجيا إلى روسيا لدعم القوات المسلحة الروسية، واستهدفت 14 فردا و28 كيانا و8 طائرات.