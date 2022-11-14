فرمان من فيتوريا.. استدعاء مروان حمدي لمنتخب مصر

وصل مساء اليوم الإثنين محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقام بدولة الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد.

ويشارك محمد صلاح في تدريبات المنتخب غدًا الثلاثاء في إطار الاستعداد لودية بلجيكا .

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل.

وتعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الالماني لإصابة مع ناديه بالدوري أدت لاستبعاده من معسكر المنتخب .