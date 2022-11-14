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رئيس التحرير
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رئيس معهد علوم البحار: المحيطات تمتص 30% من الانبعاثات الكربونية حول العالم

عمرو زكريا
عمرو زكريا

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المحيطات تؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تكون منخفضة فى المدن الساحلية نظرا لوجودها على المحيطات عكس باقي مدن الجمهورية تكون درجة الحرارة أعلى بها.

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وأضاف "عمرو زكريا" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المحيطات تمتص 93% من درجات الحرارة حول العالم و30% من الانبعاثات الكربونية.

وتابع عمرو زكريا أنه إذا تم ارتفاع منسوب سطح البحر ستدمر بلاد كثيرة مثل المناطق المنخفضة فى مصر مثل "الدلتا" وأيضا سوف يحدث تآكل للشواطئ.

عمرو زكريا والمصايد المحيطات درجات الحرارة علوم البحار

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