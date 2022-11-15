الري: التغيرات المناخية تؤثر على الشعوب الأفريقية بسبب موجات الجفاف

كشف محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، تفاصيل إطلاق مبادرة دولية "العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود" بـ قمة المناخ COP 27 اليوم.



وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن التغيرات المناخية تؤثر على الشعوب الأفريقية بسبب موجات الجفاف.

وتابع أن مصر تعمل على تطبيقها خلال أشهر قليلة، لافتا إلى أن هذا الأمر تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في يوم المياه.

قضية الأمن المائي

وأكمل المهندس محمد غانم أن فى مؤتمر المناخ الذي أقيم فى باريس عام 2015 لم يتم ذكر المياه داخل المؤتمر باي شكل من الاشكال، ولكن الان فى إدراك كبير جدا من المجتمع الدولي تجاه قضية الأمن المائي.