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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف علاقة إفراز الكورتيزون بصلاتي الفجر والعصر.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه يتمنى أن تضبط مصر أعمالها على الصلاة؛ أي يعمل الإنسان في الصباح الباكر، وينام بعد العشاء.

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حسام موافي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين وقناة صدى البلد.. فيديو

وأضاف حسام موافي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الله فرض الصلوات من أجل ضبط حياة الإنسان، لافتًا إلى أن إفراز الكورتيزون يبدأ مع صلاة الفجر (مع أول شعاع الفجر) وتكون قمته عند صلاة العصر، وينتهي عند صلاة العشاء.

 

وتابع حسام موافي أنه ضد أن يظل الطالب يذاكر ليلاً حتى طلوع الفجر، مضيفًا: «كنت في ألمانيا وواحد ألماني قال، في مؤتمر، إن النوم الكتير خطر جدًا؛ لأن الدم بيكون بطيء نظرًا لغلق الشرايين لضبط ضغط الدم، وتفتح عندما يستيقظ الإنسان من النوم».

 

وأردف: «قال الرجل الألماني إن الإنسان عرضة للإصابة بالجلطة؛ إلا من ينام ويستيقظ؛ خرجت من المؤتمر وحمدت الله وقلت الصلاة خير من النوم»، مضيفًا: «هناك شخص كتب عني صفحة كاملة في إحدى الصحف إني بخرف، وعدد ساعات النوم المناسبة للجسم من 6 إلى 8 ساعات».

 

ووجه موافي، الشكر لقناة صدى البلد والنائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح التي أقنعته بتقديم برنامج تلفزيوني لخدمة الناس، مستطردًا: «غادة زين العايدين وسامح خُضير لهم جزيل الشكر على تهبعهم معايا أيضًا».

 

كما وجه حديثه للإعلامي أحمد موسى قائلاً: «سعيد ببرنامجك ربنا يحميك؛ أنا بخاف عليك لأنك بتتكلم في مواضيع خطر جدًا».

 

واختتم حديثه قائلاً: «أبويا كان رئيس محكمة النقض؛ وكان بيأخذني في الصيف البلد في المنصورة، ومرة نزلنا على محصول قمح وقالي بص القمحة الخضراء واقفة ازاي والصفراء واقفة ازاي، القمحة المليانة الخضراء دي تشبه الإنسان اللي مش بيتكبر ومن ساعتها وأنا ماشي على النصيحة دي».

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