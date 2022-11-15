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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر هذه العادة.. أضرار تناول الطعام قبل النوم

صدى البلد

أوضحت دراسة أميركية أن تناول الطعام بعد الاستيقاظ بأربع ساعات عن المعدل الطبيعي، قد يُغير بالفعل العديد من الآليات الفسيولوجية والجزيئية التي تؤدي لزيادة الوزن، وأن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم أكثر فائدة لكل من الشهية والتحكم في وزن الجسم، وذلك وفق موقع "سيانس أليرت".

وخلال هذه الدراسة توصل الباحثون إلى أن الأكل في وقت متأخر لا يزيد فقط من الشعور الشخصي بالجوع في اليوم التالي، بل إنه يزيد أيضاً من نسبة هرمونات "الجوع" في الدم.

كذلك تسبب الأكل المتأخر أيضاً في انخفاض عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها في اليوم التالي، وأن الأكل المتأخر يتسبب في تغيرات جزيئية تعزز تخزين الدهون.

وفى هذا التقرير نعرض لكم اضرار الاكل قبل النوم..

أضرار تناول الطعام قبل النوم:

1تناول كمية كبيرة من الطعام قبل النوم يمكن أن يسبب انزعاجًا في المعدة واضطرابات في عملية الهضم.

2تناول الطعام قبل النوم يتداخل مع إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر على نومنا، وربما يؤدي إلى صعوبة في النوم.

3تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر بشكل منتظم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

4أظهرت نتائج بحث، تم نشرها في دورية Obesity، أن أولئك الذين يتناولون وجبة كبيرة بالقرب من وقت النوم يميلون إلى تخطي وجبة الفطور لأنهم ما زالوا ممتلئين.

5يؤدي تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات في وقت قريب من وقت النوم إلى تخزين الجسم لها على شكل دهون وليس كوقود فوري، وذلك لأنه يحدث ارتفاع في الأنسولين مما يعطي إشارة إلى الجسم لتخزين الدهون لاحتياطيات الطاقة.

6تناول الطعام في وقت متأخر، أو حتى أثناء الليل، يمكن أن يسبب ارتباك للإيقاع اليومي، إذ سيعتقد الجسم أنه يجب أن يكون مستيقظًا.

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