انتبه.. أربعة أشياء في مطبخك تلتصق بالطعام وتسبب السرطان

يعتبر السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة فى العالم، من المهم أن تأخذ هذا المرض على محمل الجد وأن تستخدمه بحكمة في روتينك اليومي.

شاركت أخصائية التغذية كيران كوكريجا مؤخرًا منشورًا من ملفها الشخصي على Insta وذكر في ذلك بعض العناصر التي تستخدم في المطبخ والتي تحتوي على مكونات مسببة للسرطان إذا كان لديك أيضًا هذه الأشياء في منزلك ، ففكر بالتأكيد قبل استخدامها مرة أخرى هذه الأشياء المشابهة للمطبخ يمكن أن تصبح سببًا للسرطان .

ورق ألومنيوم



يقول الخبراء أنه في معظم المنازل ، يتم استخدام رقائق الألومنيوم للحفاظ على دفء الطعام. يتسبب هذا في إضافة كميات قليلة من الألمنيوم إلى الطعام المطبوخ ، وهذا يسبب التسمم الغذائي. قد يكون وجود الكثير من الألومنيوم في الجسم خطراً على دماغك وعظامك وعضلاتك وأنسجتك الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية أخرى مثل مرض الزهايمر وأمراض الكلى ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

صناديق الغداء البلاستيكية وأدوات المطبخ

Bisphenol A (BPA) هو مادة كيميائية تستخدم لتقسية البلاستيك. يتم استخدامه لصنع المنتجات الاستهلاكية مثل أوعية الشرب البلاستيكية وصناديق الغداء وبطانات حليب الأطفال وعلب الطعام. يمكن أن تحاكي BPA هرمون الاستروجين للتفاعل مع مستقبلات هرمون الاستروجين α و ، وبالتالي زيادة احتمالية حدوث تغييرات في تكاثر الخلايا أو موت الخلايا المبرمج أو الهجرة. هذا يمكن أن يعرض لخطر الإصابة بالسرطان .

أكياس الشاي



تحتوي أكياس الشاي عادةً على بلاستيك نانو ، PCV ، نايلون من الدرجة الغذائية. عندما يتم غمر أكياس الشاي هذه في الماء الساخن ، تبدأ هذه المركبات بالتحلل في الماء. أحيانًا يتم تغليف أكياس الشاي الورقية بمادة الإبيكلوروهيدرين ، وهي مادة مسرطنة (مادة يمكن أن تسبب السرطان) تنشط في الماء الساخن.

أوان غير لاصقة

تحتوي بعض أدوات المطبخ على "مواد كيميائية للأبد" ، تُعرف أيضًا باسم كبريتات البيرفلوكتان. يمكن أن تزيد هذه المواد الكيميائية من خطر الإصابة بسرطان الكبد. توجد هذه المواد الكيميائية في المنتجات الاستهلاكية والصناعية مثل أدوات الطهي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء ومنتجات التنظيف وحتى الشامبو.