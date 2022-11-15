عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: مجاهد "لبس" البدري مسئولية إلغاء معسكر المنتخب.. وكان متربصا منذ اليوم الأول

حسام البدري
حسام البدري

كشف سيد معوض نجم النادي الأهلي  ومنتخب مصر السابق، عن نوايا أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، والذي كان يخطط لإقالة حسام البدري من منصب المدير الفني للمنتخب، منذ توليه المسئولية.

txt

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

txt

ضاق صدره.. محامي عبدالله السعيد يكشف سبب تصريحات اللاعب ضد الأهلي.. فيديو

وقال معوض عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «حسام البدري لم يكن راضيًا عن وجود لاعبين في المنتخب، لكنه لم يكن لديه حلول سوى الاستعانة بهم لأنهم المتاحين، فهو كان يضع في مخيلته أسماء آخرى ستتواجد في منتخب مصر ويستعين بها مستقبلا، البدري كان يخطط لإحداث طفرة على أداء منتخب مصر، والنزول بمستوى الاعمار السنية، وضم بعض لاعبين من المنتخب الأوليمبي».

وأردف: «إعلاميًا، أحمد مجاهد (لبس) جهاز حسام البدري مسئولية إلغاء أحد المعسكرات في وسائل الإعلام، أنما في حديثه معنا كان يقول أن اللاعبين مُرهقين، وأفعل ما تُريد».

وواصل: «حسام البدري تساهل مع مجاهد في الأمور الإدارية، وعدم إقامة مباريات ودية وإلغاء معسكر سبتمبر العام الماضي، لن يغير التصنيف بالنسبة لمنتخب مصر، لأننا كنا سنواجه فرق أقل وبالتالي لن تؤثر علينا في التصنيف».

واستمر: «علاقتي جيدة مع أحمد مجاهد جيدة، ولكن أتحدث في وقائع، النية كانت مبيتة من اليوم الأول لإقالة جهاز البدري».

وأكمل معوض تصريحاته قائلا: «كنت أتمنى أن ألعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، والوحيد الذي شارك من جيلنا هو عصام الحضري لأنه علاقته كانت ممتدة مع الاتحادات، ورصيده كان يسمح له بالتواجد، فكان ينضم حتى لو سيكون حارسًا ثالثًا».

منتخب مصر اتحاد الكرة النادي الأهلي عصام الحضري أحمد مجاهد حسام البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

وجدت بيد أشرف طلفاح.. عقوبة تعاطي حبة الشيطان في القانون

إيناس الدغيدي: تامر حبيب في حالة نفسية وحشة وهجمة السوشيال دمها تقيل

بـ فرمان من كولر.. نجم جديد خارج حسابات الأهلي

ترشيحاتنا

احذر قبل الذهاب للعمل.. أمطار متوسطة تضرب وسط الإسكندرية | صور

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

أخبار الفن| كريم عبد العزيز خارج موسم رمضان 2023.. ونوال الزغبي تكشف حقيقة الهجوم على شيرين

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

حدث ليلًا| قرار من الخطيب بشأن حضور جماهير الأهلي للمباريات.. الأعلى للآثار: سنكون جاهزين لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر قليلة.. نقل نادين نجيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

الأعلى منذ 3 شهور.. صعود تاريخي في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة هندية تعثر على أفعى كوبرا سامة داخل الثلاجة.. شاهد

علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.. 6 أشياء على القدمين

إيلون ماسك يطرد موظفا كبيرا في تغريدة على تويتر

علاج سيوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق فقط

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ