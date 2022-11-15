معوض: مجاهد "لبس" البدري مسئولية إلغاء معسكر المنتخب.. وكان متربصا منذ اليوم الأول

كشف سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن نوايا أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، والذي كان يخطط لإقالة حسام البدري من منصب المدير الفني للمنتخب، منذ توليه المسئولية.

وقال معوض عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «حسام البدري لم يكن راضيًا عن وجود لاعبين في المنتخب، لكنه لم يكن لديه حلول سوى الاستعانة بهم لأنهم المتاحين، فهو كان يضع في مخيلته أسماء آخرى ستتواجد في منتخب مصر ويستعين بها مستقبلا، البدري كان يخطط لإحداث طفرة على أداء منتخب مصر، والنزول بمستوى الاعمار السنية، وضم بعض لاعبين من المنتخب الأوليمبي».

وأردف: «إعلاميًا، أحمد مجاهد (لبس) جهاز حسام البدري مسئولية إلغاء أحد المعسكرات في وسائل الإعلام، أنما في حديثه معنا كان يقول أن اللاعبين مُرهقين، وأفعل ما تُريد».

وواصل: «حسام البدري تساهل مع مجاهد في الأمور الإدارية، وعدم إقامة مباريات ودية وإلغاء معسكر سبتمبر العام الماضي، لن يغير التصنيف بالنسبة لمنتخب مصر، لأننا كنا سنواجه فرق أقل وبالتالي لن تؤثر علينا في التصنيف».

واستمر: «علاقتي جيدة مع أحمد مجاهد جيدة، ولكن أتحدث في وقائع، النية كانت مبيتة من اليوم الأول لإقالة جهاز البدري».

وأكمل معوض تصريحاته قائلا: «كنت أتمنى أن ألعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، والوحيد الذي شارك من جيلنا هو عصام الحضري لأنه علاقته كانت ممتدة مع الاتحادات، ورصيده كان يسمح له بالتواجد، فكان ينضم حتى لو سيكون حارسًا ثالثًا».