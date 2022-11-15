مروة أبو ليلة: نظمنا ورشا ثقافية بالتعاون مع السفارة الهولندية وهدفنا تعليم التصوير

استضافت مؤسسة فوتوبيا world press photo ،وأقامت ورش عمل ثقافية ، بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة ، ونظمت مسابقة هي واحدة من أعرق مسابقات التصوير الفوتوغرافي في العالم ، وتنتقل المعارض إلى ١٠٠ موقع كل عام.

قالت مروة أبو ليلة المدير التنفيذي لمؤسسة فوتوبيا :" قمنا باستضافة world press photo” و هو مثل أوسكار الصحافة في العالم ويقومون بتوزيع جوائز وتقديم مسابقة سنوية في العالم كله، وهذا العام نحن نحتفل بالمصرية رحاب الدليل التي فازت في تلك المسابقة، بجانب وجود المصرية هبة خميس التي فازت مرتين من قبل ويقدمون ورشا تعليمية ومحاضرات وتقييم لأعمال المصورين الصحفيين لجعلهم أفضل وهي كلها فعالية تعليمية، و المعرض الرئيسي سيكون في مدينة الإسكندرية في شهر فبراير القادم".





وتابعت مروة قائلة:" نحن مدرسة تصوير فوتغرافي بالإضافة الى خدمات أخرى ولكن هدفنا الرئيسي هو تعليم التصوير في كل مجالاته، مثل التصوير السينمائي و الوثائقي و الصحفي و العديد من المجالات الاخرى وتم تنظيم تلك الورش الثقافية و التعليمية بالدعم من سفارة هولندا، سنقيم معرض " أسبوع القاهرة للصورة" في شهر فبراير وسيكون بالشراكة مع العديد من الشركات وسيكون أسبوع مليئا بالفعاليات و المعارض".



أضافت رحاب الدليل موضحة:" انا أقيم مناقشة عن world press photo مع فائزات أخريات و المشروع الذي فزت به أسمه " شوق الغريب لتقطع سبيله" وهي مقطوعة من شعر بدوي والمشروع عن فكرة الانتماء و الهوية البدوية والهوية المصرية وفي خلال حوالي عشر سنوات عملت مع المجتمع البدوي في كاترين من خلال أعمال فنية مختلفة خياطة وشعر من ناحيتهم ومن ناحيتي الفوتغرافية لعمل مشروع عن فكرة الانتماء".

أكدت رحاب متابعة:" أنا بدأت مشروعي منذ عام 2009 وبدأته في الأول مشروع فوتغرافي بحت وهو تسجيل حياة أشخاص بدوية أنا قريبة جدا منهم ومع الوقت أحببت أن أعرف أكثر عن الهوية البدوية لاني اصلي بدوية من خلال أصوات المجتمع البدوي وليس من خلال صوتي هم بالخياطة والشعر وانا بالتصوير الفوتغرافي ومع الوقت بدأنا بتجربة أشياء فنية مختلفة إلى أن صدر المشروع".