فوتوبيا تنظم ورش عمل ثقافية بالتعاون مع السفارة الهولندية لربط العالم بالقصص

كشفت مروة أبو ليلة ، المدير التنفيذي لمدرسة فوتوبيا ، عن إطلاق ورش عمل ثقافية ، بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة ، يوم ١٠ نوفمبر بالقاهرة، في تمام الساعة ١١ صباحا حتى ال٥ صباحا ، ويوم ١١ نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، مضيفة أن المهرجان الثقافي عبارة عن منصة عالمية تربط العالم بالقصص المهمة، المسابقة هي واحدة من أعرق مسابقات التصوير الفوتوغرافي في العالم ، وتنتقل المعارض إلى ١٠٠ موقع كل عام .

وأضافت أبو ليلة، خلال تصريحات صحفية، أنه سيكون هناك مشاركة مع ورلد بريس فوتو الهولندية، والتى يصل عدد متابعيها على انستجرام ، أكثر من ١‪.‬٦ مليون متابع من جميع أنحاء العالم، مشددة على أن هذا البرنامج بدعم كامل من السفارة الهولندية بالقاهرة‫.‬

ونوهت مروة أبو ليلة، أن فريق مؤسسة ورلد بريس فوتو ، سيأتي في زيارة إلى مصر لحضور سلسلة من الأحداث التعليمية وجهًا لوجه في نوفمبر. زيارة مخصصة للمصورين الوثائقيين الناشئين في منتصف حياتهم المهنية والمصورين الصحفيين وكذلك المصورين الراسخين الذين يشاركون الكثير من المعرفة حول عالم التصوير الصحفي أثناء زيارتهم للقاهرة.



كما سيقدم المصورون الحائزون على جوائز ، هبة خميس ، تقييم بورتفوليو و مقابلة رحاب الدليل مع WPP.

وعن البرنامج التعليمي وحفل التعارف، أوضحت المدير التنفيذي لمدرسة فوتوبيا ، أن "تقييم نماذج الأعمال لأهم المشاركين مع هبة خميس، مشددة على أن من شروط المسابقة أن يكون المشاركون مصورين لديهم مجموعة من الأعمال في التصوير الصحفي أو قصص الصور الوثائقية.

كما سيكون هناك محاضرة عامة، مع مدرسة ورلد بريس فوتو، بعنوان الماضي ، الحاضر والمستقبل مع انيتا هوينا ، بالإضافة إلى نظرة على التصوير الصحفي في المشهد الإعلامي ، ودور World Press Photo في الماضي والحاضر والمستقبل.



وأشارت أبو ليلة، إلى أن الفاعلية التعليمية ستتضمن ورشة تحرير الصور وكيفية اختيار الصورة مع مرسيدس الماجرو (مجموعة مغلقة).

كما ستقوم ورلد بريس فوتو ورشة عمل تحريرية حول كيفية تحضير عملك للدخول في مسابقة ، أو عرض تقديمي .

كما توفر ورشة العمل هذه نصائح وإرشادات عملية حول الخطوات المهمة التي يجب عليك اتخاذها عند عرض مشروع: ما هو المهم عند تحرير العمل للطباعة أو عبر الإنترنت ؛ كيفية كتابة التعليقات. وفهم الاحتياجات المختلفة للمشاهد ، وكيفية التحضير لمسابقة أو عرض تقديمي ، و فهم قصتك، و ما هو مهم عند تعديل العمل، و كيفية كتابة تعليق .