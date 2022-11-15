عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للوافدين .. الإمارات تكشف شروط العمل والإقامة الافتراضية

الإمارات - علم
الإمارات - علم

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات ، عن كيفية الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الدولة، مشيرة إلى أن التقديم عليها يتم عبر نظام الخدمات الذكية.

وذكرت الهيئة الإماراتية  - بحسب صحيفة البيان - أن تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الإمارات تصدر لمدة سنة، قابلة للتجديد، وللحصول عليها لابد أن يتوفر شرطان هما تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بُعد وتقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

 

متطلبات الحصول على التأشيرة

يتوجب على المتقدم: إحضار صورة شخصية ملونة.

نسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة.

شهادة حسن سيرة وسلوك مصدقة من الدولة الأم وهي (اختيارية).

تختلف الوثائق الإجبارية والاختيارية حسب البيانات المدخلة في الطلب.

خطوات التقدم بالطلب

يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، اتباع ما يلي:

الولوج لنظام الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باستخدام هوية رقمية أو باسم المستخدم.

البحث عن الخدمة المراد التقديم لها.

تعبئة بيانات الطلب، حيثما انطبق.

دفع رسوم الخدمة وهي 100 درهم على الطلب، ورسوم الإصدار 100 درهم، إضافة إلى 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة الاتحادية. وتختلف رسوم الخدمة حسب البيانات المدخلة في الطلب.

إقامة العمل الافتراضي

استحدثت حكومة دولة الإمارات تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، التي تمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

تتيح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، لأي موظف أجنبي الإقامة في الإمارات، والاستمرار بممارسة عمله عن بُعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج. ونصت اللائحة على أنه «للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي من دون ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة».

صرح استثنائي.. افتتاح رئيسي الإمارات وإندونيسيا جامع الشيخ زايد الكبير| شاهد

رئيس الإمارات يفتتح مسجد الشيخ زايد فى إندونيسيا

الامارات العملات الاجنبية امن المنافذ الجمارك جواز السفر الهيئة الاتحادية دولار أميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

وجدت بيد أشرف طلفاح.. عقوبة تعاطي حبة الشيطان في القانون

إيناس الدغيدي: تامر حبيب في حالة نفسية وحشة وهجمة السوشيال دمها تقيل

بـ فرمان من كولر.. نجم جديد خارج حسابات الأهلي

موضوعات متعلقة

الإمارات تخطط لاستثمار المليارات في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج 100 جيجا وات

مقاتلات F16 ترافق طيران الإمارات الي أثينا.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

احذر قبل الذهاب للعمل.. أمطار متوسطة تضرب وسط الإسكندرية | صور

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

أخبار الفن| كريم عبد العزيز خارج موسم رمضان 2023.. ونوال الزغبي تكشف حقيقة الهجوم على شيرين

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

حدث ليلًا| قرار من الخطيب بشأن حضور جماهير الأهلي للمباريات.. الأعلى للآثار: سنكون جاهزين لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر قليلة.. نقل نادين نجيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

الأعلى منذ 3 شهور.. صعود تاريخي في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة هندية تعثر على أفعى كوبرا سامة داخل الثلاجة.. شاهد

علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.. 6 أشياء على القدمين

إيلون ماسك يطرد موظفا كبيرا في تغريدة على تويتر

علاج سيوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق فقط

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ