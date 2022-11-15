للوافدين .. الإمارات تكشف شروط العمل والإقامة الافتراضية

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات ، عن كيفية الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الدولة، مشيرة إلى أن التقديم عليها يتم عبر نظام الخدمات الذكية.

وذكرت الهيئة الإماراتية - بحسب صحيفة البيان - أن تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الإمارات تصدر لمدة سنة، قابلة للتجديد، وللحصول عليها لابد أن يتوفر شرطان هما تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بُعد وتقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

متطلبات الحصول على التأشيرة

يتوجب على المتقدم: إحضار صورة شخصية ملونة.

نسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة.

شهادة حسن سيرة وسلوك مصدقة من الدولة الأم وهي (اختيارية).

تختلف الوثائق الإجبارية والاختيارية حسب البيانات المدخلة في الطلب.

خطوات التقدم بالطلب

يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، اتباع ما يلي:

الولوج لنظام الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باستخدام هوية رقمية أو باسم المستخدم.

البحث عن الخدمة المراد التقديم لها.

تعبئة بيانات الطلب، حيثما انطبق.

دفع رسوم الخدمة وهي 100 درهم على الطلب، ورسوم الإصدار 100 درهم، إضافة إلى 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة الاتحادية. وتختلف رسوم الخدمة حسب البيانات المدخلة في الطلب.

إقامة العمل الافتراضي

استحدثت حكومة دولة الإمارات تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، التي تمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

تتيح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، لأي موظف أجنبي الإقامة في الإمارات، والاستمرار بممارسة عمله عن بُعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج. ونصت اللائحة على أنه «للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي من دون ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة».