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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر اشتباك جنش مع أحمد رفعت في فيوتشر

جنش
جنش

كشف محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، لأول مرة سر اشتباكه مع أحمد رفعت، زميله السابق في الفريق، عقب نهاية مباراة بول الأوغندي، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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كان أحمد رفعت اشتبك مع جنش، بالأيدى داخل الملعب، عقب نهاية مباراة الفريق، قبل أن يتدخل اللاعبون والجهاز الفني لفض الاشتباك بينهما وإبعادهما عن في اتجاه مختلف.

وقال محمود جنش، في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «الموضوع كان نرفزة ملعب، أحمد رفعت، لاعيب كبير ولاعيب مهم جدًا للفريق، واحنا اتكلمنا في غرفة الملابس عقب المباراة بحضور عبدالظاهر السقا وعلي ماهر، وأنهينا الموضوع وأنا بطبيعتي مش بشيل من حد».

وأضاف: «اتكلمنا أنا وأحمد رفعت، بعد المشادة والموضوع انتهى، وعندما قامت إدارة النادي بمعاقبتنا لم أعترض والتزمت الصمت، لأن أنا كلاعب كبير مينفعش اظهر بهذا الشكل».

وأكمل: «اعتذرت أكثر من مرة لأن أنا من المفترض أن أكون قدوة لباقي اللاعبين»، مضيفًا: «بالنسبالي الموضوع انتهى ومش بحب افتكره».

 

محمود جنش فيوتشر أحمد رفعت بول الأوغندي الكونفدرالية الإفريقية

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