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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة بالدقهلية تتفقد أوضاع صيادي بحيرة المنزلة

صدى البلد

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية ،  برئاسة ياسر سعيد مدير المديرية بزيارة مجموعة من الصيادين العاملين ببحيرة المنزلة، وذلك في كل من منطقة المطرية ومنطقة الجمالية بالمنزلة، وذلك للاطمئنان على أوضاعهم والاستماع للمشاكل التي يواجهونها.

وقال مدير المديرية، إن ذلك يأتي في إطار رعاية العمالة في جميع المجالات وخاصة العمالة الأولى بالرعاية، منوهاً بأنه تم الاستماع إلى مشاكل الصيادين ببحيرة المنزلة  خاصة المشاكل التي تواجههم في الوقت الحالي والتي تتزامن مع عملية تطهير وتطوير ورفع كفاءة البحيرة، والتي تتعلق معظمها في توقف الصيد بالبحيرة خلال هذه الفترة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الوفد قام بجولة تفقدية للبحيرة للتعرف على مشكلات الصيادين على الطبيعة لبحثها والعمل على حلها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لتلك الفئة.

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