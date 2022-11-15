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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ممثل عمان بقمة المناخ: أوشكنا على التحول للطاقة النظيفة بكل القطاعات.. فيديو

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

أكد عبدالله ناصر مصطفى، ممثل سلطنة عمان، بـ قمة المناخ، أن سلطنة عمان قامت بالعديد من المشاريع، لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوجه نحو الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات غاز الميثان.

تطبيق مشروع التحول للطاقة الشمسية بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية على هامش مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ أظهر كفاءة مصر في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية

وقال عبدالله ناصر، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر المناخ، ان سلطنة عمان، تعمل على تحويل الطاقة النظيفة، باستثمارات 140 مليار دولار، بحلول عام 2050.

وتابع ممثل سلطنة عمان، بقمة المناخ، أنه جار العمل على 180 ميجاوات من الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050، مؤكدا أن عمان توشك على التحول للطاقة النظيفة بكل القطاعات.

 

أجهزة الإنذار المبكر

وأشار عبدالله ناصر إلى ان التغيرات المناخية أثرت على عدد من دول العالم، كارتفاع درجات الحرارة، ووجود السيول والأعاصير، لذا قامت سلطنة عمان، بعمل السدود لحماية العمران، إضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر.

سلطنة عمان التغيرات المناخية الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة استثمار

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