ممثل عمان بقمة المناخ: أوشكنا على التحول للطاقة النظيفة بكل القطاعات.. فيديو

أكد عبدالله ناصر مصطفى، ممثل سلطنة عمان، بـ قمة المناخ، أن سلطنة عمان قامت بالعديد من المشاريع، لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوجه نحو الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات غاز الميثان.

وقال عبدالله ناصر، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر المناخ، ان سلطنة عمان، تعمل على تحويل الطاقة النظيفة، باستثمارات 140 مليار دولار، بحلول عام 2050.

وتابع ممثل سلطنة عمان، بقمة المناخ، أنه جار العمل على 180 ميجاوات من الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050، مؤكدا أن عمان توشك على التحول للطاقة النظيفة بكل القطاعات.

أجهزة الإنذار المبكر

وأشار عبدالله ناصر إلى ان التغيرات المناخية أثرت على عدد من دول العالم، كارتفاع درجات الحرارة، ووجود السيول والأعاصير، لذا قامت سلطنة عمان، بعمل السدود لحماية العمران، إضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر.