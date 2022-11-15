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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء على عبدة الشيطان.. رئيس الشيشان يحدد شروط بدء المفاوضات مع أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع مع أوكرانيا غير مسموح بها طالما لا يزال يتواجد فوج آزوف وحركات مثل النازية والشيطانية.

وأضاف قديروف في مقطع فيديو نُشر على “تلجرام”: “نحن ضد المفاوضات التي ستبقى فيها كل هذه الأرواح الشيطانية مثل فوج آزوف على قيد الحياة.. نحن نعارض بشكل قاطع المفاوضات.. سنقضي على النازيين، ونعيد أولئك الذين فروا إلى تركيا، ونحكم عليهم بالسجن المؤبد”. 

وتابع: "القوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة الأمن الخاصة، والخدمات الأخرى، فهم موظفون في الخدمة المدنية النازية، والشيطانية، طالما أن مثل هذه التيارات موجودة، ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عن المفاوضات التي يجب أن أتحدث عنها”. 

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وأردف: "للوصول إلى كييف والقضاء على المجرمين حتى لو لم يتطوع أحد لهذا الغرض فلدينا النية بإذن الله وسننفذها".

وأعرب رئيس الشيشان عن ثقته في أن العملية العسكرية الروسية يجب أن تكتمل إلي النهاية.

أوكرانيا رمضان قديروف الشيشان رئيس الشيشان روسيا

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