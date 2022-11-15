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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد وقف أوكرانيا ضخ النفط عبر "دروجبا"

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، إن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان يعقد اجتماعا لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء بسبب إغلاق خط أنابيب النفط دروجبا.

وقال كوفاكس في تغريدة على “تويتر”: "ردًا على وقف ضخ النفط عبر دروجبا، عقد رئيس الوزراء فيكتور أوربان مجلسًا للأمن" .

وأبلغت أوكرانيا شركة “ترانس نفط” الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها أوقفت ضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا في اتجاه المجر.

وقال المتحدث باسم شركة “ترانس نفط” إيجور ديمين، "تلقينا معلومات من الجانب الأوكراني تفيد بأن الضخ توقف بسبب انخفاض الجهد".

ويوفر خط أنابيب النفط دروجبا إمدادات النفط للمصافي البيلاروسية وعبوره إلى أوروبا.

أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا باتجاه المجر

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ويمر خط “دروجبا“ عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي والجنوبي، ويمر عبر بيلاروس، وأوكرانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وألمانيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا”.

النفط أوكرانيا أوربان دروجبا المجر اوروبا

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