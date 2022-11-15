رئيس المركز الثقافي الروسي العربي:موسكو تسعى للتأثير على البنية التحتية للجيش الأوكراني

قال الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن روسيا تسعى إلى التأثير على البنية التحتية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وتابع شعيتو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" روسيا نفت أن صواريخها سقطت في بولندا".

وأضاف:" أوكرانيا كانت تمول دول أوروبا الشرقية بالكهرباء خلال السنوات الماضية، لافتا إلي أن الدعاية الغربية حول روسيا كاذبة.

وأوضح:" الإعلام الغربي يروج إلي أن وزير الخارجية الروسي كان وحيدا اليوم في قمة العشرين ولم يشاركه أحد الحوار".