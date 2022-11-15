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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبة الأهلي نادين السلعاوي تحصد لقب هداف بطولة دوري المرتبط

صدى البلد

حصدت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، جائزة هداف دوري المرتبط عقب الفوز بلقب البطولة بعد الفوز على سبورتنج.

وأعربت نادين السلعاوي عن سعادتها بالفوز بلقب الهداف في دوري المرتبط، مؤكدة أن الأهم هو التتويج بلقب البطولة وإسعاد الجماهير.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط، بعدما نجح في التغلب على فريق سبورتنج في إياب الدور النهائي، الذي أقيم على صالة استاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق سيدات الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 88-75، قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 77-45 ليحصد الفريق اللقب.

 

نادين السلعاوي سبورتنج النادي الأهلي دوري المرتبط صالة استاد القاهرة الدولي

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