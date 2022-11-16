الكهرباء: مصر تمثل صوت إفريقيا في مؤتمر المناخ وتتبنى التحول العادل للطاقة|فيديو

قال الدكتور أحمد مهينة ، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي ، إن مصر تمثل صوت إفريقيا في مؤتمر المناخ ، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية .

وتابع الدكتور أحمد مهينة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن الانتقال في الطاقة يعني التحول في نظم وإنتاج الطاقة ، وهذا بمعنى التحول من نظم التحول من انتاج الطاقة الملوث للبيئة ، للطاقة المتجددة التي لا تسبب أي انبعاثات .

وأشار ، إلى أن قارة افريقيا لابد وأن يتحقق فيها العدالة في الانتقال للطاقة ، ومراعاة ظروف الدول الأفريقية ، لأن هناك أكثر من 500 مليون أفريقي لا يمتلكون طاقة كهربائية .

ولفت ، إلى أن قارة افريقيا هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية من حيث التصحر ، والجفاف ، موضحا أن مصر تقوم منذ ثلاث شهور على العمل على مبادرة التحول العادل للطاقة ، وتهدف المبادرة لتوصيل الكهرباء لأكثر من 300 مليون افريقي .