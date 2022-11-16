المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: وقعنا 9 عقود لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمولها مؤسسات دولية، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر سيحول مصر لمصدر للطاقة الخضراء.

وقال وليد جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ضمن استراتيجية ورؤية الدولة مصر 2030 .

تنفذ على مدار 15 عاما.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن المنطقة وقعت 9 عقود لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن هذه المشاريع تنفذ على مدار 15 عاما.