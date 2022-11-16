أعراض غير طبيعية قبل شهر من الإصابة بالنوبات القلبية | تعرف عليها

خلافًا للرأي السائد ، غالبًا ما تأتي بدايات النوبة القلبية بدون أعراض فقد شملت دراسة لأكثر من 500 امرأة مجموعة من علامات التحذير الخبيثة قبل شهر من الإصابة ففي استطلاع الذي شمل أكثر من 500 امرأة نجين من النوبات القلبية ، قالت 95 في المائة منهن إنهن لاحظن بعض الأعراض غير طبيعية قبل شهر من الإصابة بالنوبات القلبية.

أكثر علامات الإنذار المبكر

وفقا لموقع express تعد أكثر علامات الإنذار المبكر شيوعًا هي التعب (71 في المائة) والنوم المضطرب (48 في المائة).

قالت بعض النساء ، على سبيل المثال ، إنهن كن متعبات للغاية لدرجة أنه لم يستطعن ​​ترتيب سرير دون الراحة.

ويعانين من ألم الصدر ، وهو علامة تحذير مبكرة شائعة لأمراض القلب لدى الرجال

ثبت أن التعب يصيب 71 في المائة من النساء قبل شهر واحد وبشكل عام ، تضمنت أهم 12 عرضًا أبلغت النساء عن تعرضهن لها في الشهر السابق ما يلي:

تعب غير عادي

اضطرابات النوم

ضيق في التنفس

عسر الهضم

قلق

سرعة ضربات القلب

أذرع ضعيفة / ثقيلة

تغييرات في التفكير أو الذاكرة

تغيير الرؤية

فقدان الشهية

وخز اليدين / الذراعين

صعوبة التنفس ليلاً.