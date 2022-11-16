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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تنعى الموسيقار محمد سلطان: تغمده الله برحمته الواسعة

الموسيقار محمد سلطان
الموسيقار محمد سلطان

حرصت الفنانة يسرا على نعى الموسيقار محمد سلطان عبر حسابها بتويتر ، وكتبت يسرا :"إنا لله وإنا إليه راجعون ‏أنعي بعميق الحزن والأسي الفنان الموسيقار الكبير ⁧‫#محمد_سلطان‬⁩ تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وأتقدم بخالص العزاء لأولاده الدكاترة في فرنسا والسيدة فريال ابنة الفنانة الراحلة فايزة أحمد والموسيقار أحمد السنباطي".

وأعلن النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، أن نقابة الموسيقيين ستقيم عزاء الراحل الموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان يوم السبت القادم بمسجد الحامدية الشاذلية وذلك في بيان رسمي. 

وشيع جثمان الموسيقار الراحل محمد سلطان من مسجد عمر مكرم،  وسط حضور الأهل وأبنائه والاقارب وعدد من الفنانين أبرزهم السيدة نيفين حفيدة الفنان الراحل زكي رستم والفنان حلمي عبد الباقي وعدد من نجوم الفن والغناء.

ورحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان عن عمر يناهز 85 عاما  بعد صراع طويل مع المرض  . 

وكشفت السكرتيرة الخاصة بالموسيقار محمد سلطان عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الموسيقار الكبير .

وقالت السكرتيرة الخاصة بالفنان محمد سلطان أنه لم يكن يعاني من أي أمراض باستثناء الأمراض الخاصه بأصحاب السن الكبير . 

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