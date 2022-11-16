"حروف من نور" معرض للفنان محمد طوسون بجاليري وهبة

يفتتح جاليري وهبة للفنون بالزمالك معرضاً للفنان القدير محمد طوسون تحت عنوان "حروف من نور" وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 18 نوفمبر 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور لفيف من الفنانين.



وقالت الفنانة والشاعرة وهبة العطار :"الفنان محمد طوسون أحد القامات البارزة في مجال التشكيل بالخط العربي واستنطاق جمالياته وخصائصه للخروج بعمل فني يكسر نمط المعتاد في هذا الفن إلى آفاق حداثية وعالمية، ويعد الفنان مؤسس مذهب البكتوجراف أو “الخط التصويري” ورائد مدرسته بمصر فقد نجح بلمساته في الدمج بين الخط العربي والفن التشكيلي".





تحدث الفنان محمد طوسون عن أسلوبه وأعماله فقال: "أعمالي تختزن بداخلها علاقات تشكيلية وإيقاعات موسيقية في تكوينات عضوية يتحول فيها الحرف إلى كائن حي يتحرك ويتنفس .. يسمو ويرتفع .. وقد يتمحور حول ذاته .. وقد ينطلق إلى أفق اللامحدود .. وأعمالي تحتوي على كل عناصر التشكيل اللون .. المساحة .. الموضوع .. جمال الخط العربي ووضعت لمدرستي أشكال ورموز وموتيفات خاصة بي".



وأضاف "لم الجأ إلى الوصف المباشر .. إنما اعتمد على حجم الحروف وإيقاع الكلمات .. أصنع منه نسيجاً غير مألوف .. يدعو إلى التأمل والتمهل في اكتشاف مسار الآية المكتوبة .. والمجاهدة في محاولة قراءتها وتمعن معانيها .. مستخدما طبيعة الكلمات .. وكثافة لونها في التعبير عن المجال البصري في تكويناتي شديدة التعقيد .. واعتمد في أعمالي على سيكولوجية اللفظ ووقعه على النفس وأاكد أن اللفظ مرتبط بشكل الكلمة التي تكتب أو ترسم بها .. حيث يصاحب الشكل المعنى .. ويصبح في النهاية رمزا لشيء يبرز للخيال لحظة صدور الكلمة ..."



الفنان محمد طوسون .. مواليد القاهرة، دراسات حرة بكلية الفنون الجميلة (تصوير)، عضو نقابة الفنانين التشكليين، عضو جماعة الفنانين والكتاب - أتيليه القاهرة، عضو جماعة فناني الغوري، عضو جمعية محبي الفنون الجميلة، عضو الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، عضو جماعة الطبيعة والتراث، أقام العديد من المعارض الفردية الخاصة وعشرات المشاركات في معارض جماعية داخل وخارج مصر، وللفنان مقتنيات بمتحف الفن المصري الحديث 1989 وفي أسبانيا - أمريكا - إنجلترا - فرنسا - الإمارات - السعودية - الأردن - قطر - الكويت - المغرب - تونس - كندا.



يستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الجاري بمقر الجاليري (34 ش يحيى إبراهيم أمام مدرسة آمون)

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