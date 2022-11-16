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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقوى حليف وأقرب صديق.. اللقاء الأول بين بايدن وسوناك أكثر إيجابية

الرئيس الأمريكي ورئيس
الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، واتفقا على ضرورة استمرار دعم أوكرانيا ومواجهة نفوذ الصين.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وصف رئيس الوزراء البريطاني، اجتماعه مع بايدن بأنه "لقاء إيجابي".

وقال سوناك: "اليوم، علاقتنا القوية مهمة للتحديات الدولية التي يواجهها العالم. سنعمل معا ومع الحلفاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لوحشية بوتين".

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا هي أقوى حليف لأمريكا وأقرب صديق لها، خلال أول اجتماع مباشر له مع ريشي سوناك منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في بريطانيا.

بينما قال سوناك، خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، إن الشراكة بين البلدين كانت فريدة من نوعها وأن قيمهما ومصالحهما متوائمة.

أكدا بايدن وسوناك أكدا أيضًا التزامهما المشترك بحماية مكاسب اتفاقية بلفاست في أيرلندا الشمالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني أكدا دعمهما القوي لأوكرانيا  حيث التقيا لإجراء محادثات شملت الانفجار الذي وقع في بولندا والتحديات التي تمثلها الصين.

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وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين اللذين التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا سيؤيدان بالكامل تحقيق بولندا في انفجار الثلاثاء.

وقال بايدن في وقت سابق إن الصاروخ الذي قتل شخصين في بولندا ربما لم يطلق من روسيا.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، أشارت النتائج الأولية إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية على صاروخ روسي قادم، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

 

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