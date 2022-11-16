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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من بايدن على ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أول رد من بايدن على
أول رد من بايدن على ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، قائلا إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن دونالد ترامب "خذل أمريكا"، مرفقا التغريدة بمقطع فيديو يهاجم سلبيات فترة حكم ترامب.

في المقابل، قال ترامب في خطاب من فلوريدا بشأن خططه السياسية، إن الرئيس الحالي جو بايدن لن يحصل على ولاية رئاسية ثانية.

وتابع "بايدن يقودنا نحو حرب نووية.. والديمقراطيون قسموا بلدنا وجعلوه راكعا بشكل لم يسبق له مثيل"، مشيرا إلى أن إدارة بايدن دمرت الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين.

وأضاف الملياردير الجمهوري  "في ظل قيادتي كان العالم في حالة سلام وبدأت الولايات المتحدة في الازدهار"، وتابع: "عن قريب سنكون دولة عظيمة مجددا".

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كما سلّط ترامب الضوء على "التضخم الذي وصل إلى ذروته منذ 50 عاما"، واحتياطي النفط الذي "تراجع بشكل كبير"، قائلا إنه "خلال ولايتي حققنا الحلم المستحيل، وهو استقلالية مصادر الطاقة لأمريكا".

ومنذ انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر الجاري، سعى ترامب لإثبات نفوذه السياسي الدائم بعد خسارته سباق البيت الأبيض في عام 2020.

ومن المنتظر أن تؤدي خطوة تقديم أوراق ترامب أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية إلى معركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

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